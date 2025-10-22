【重磅快評】從不支持台獨改稱反對台獨？川普或已在慎重思考

川普在澳洲簽稀土合同時，回答媒體的提問說，他跟習近平在APEC場邊會面時，「將討論台灣問題」。值得注意的是，當被問到美國是否會為了跟北京達成貿易協議而調整在「台獨」問題上立場時，他的回覆是一個肯定句，他回答：「我們將會討論許多事情。我認為這會是其中之一，但我現在不打算談。」

很顯然，川普知道北京要求談台灣，而這次他也迴避不了了。但他可能還在為此心煩意亂，於是丟出了一句「我現在不想談」。

記得否，習近平9月19日跟川普通話，談了2個小時後，新華社稿裡頭，沒有一字提及台灣問題。這個情況十分罕見，因為這差不多就是個不成文慣例，美國總統跟中國領導人通話，一貫地都要「等因奉此」地說上一句「奉行（或遵循）一個中國政策」。6月5日那次通話，川普也提了，他說：「美方將繼續奉行一個中國政策」。

而他的前任拜登任內跟習近平通了大約10次電話，只有一次為打去給習近平拜年沒說外，其他9次都說了。因此9月19日那次沒說，好事者就覺得有些蹊蹺，但撈不出答案也就不了了之。

但這次是線下見，兩人實打實地鼻孔對著嘴角，川普知道他躲不了了。北京私下早已提過不知多少回：就是關於台獨，你華盛頓的口吻、態度都要改，好歹把美國「不支持台獨」，改成「反對台獨」。

川普還是可能拿舊的標準答案去搪塞。上頭說過了，標準答案就是「美國不支持台獨」。但這要能搪塞得過去，川普就要不到包括稀土、大豆在內的任何好處了，甚至於，習近平壓根就不想見他了。

從那位記者問的問題就顯示出，他算很「了」裡頭的眉角。「你是否會為了達成貿易協議而調整對台獨問題的立場？」問題挑明了你川普要拿到好處，就得拿「反對台獨」的聲明去換，而請問川普「國王」，你幹不幹？

所以，川普有可能已在慎重思索這個問題。但恐怕也不是他一個白宮主人在琢磨而已，美國的智庫早就在想了。很多人都注意到五角大樓支持的蘭德公司最近出了一份報告，裡頭還不只談到「台獨」，連「和平統一」都被提了出來。

報告的名稱是：「穩定美中的對抗」，也就是說，報告提出的目的就是避免雙方的對抗走向失控。報告為此提出了若干大膽的建議，首先就是美中應交換一系列訊號，以確保雙方都無意徹底顛覆現狀，據此達成一致，並發出聲明確認彼此的立場。

它對美國這一方，就建議除了聲明美國不支持台灣獨立，不尋求海峽兩岸永久性分離（也就是不尋求讓台灣從中國獨立出去）外，也可以聲明美國「不反對和平統一」。

至於另一邊的中國，報告提議北京可以重申「和平統一是首選方案」，並「闡述具說服力的實現和平統一的途徑」。並且釐清只有在出現《反分裂國家法》所規定最極端的情況，才會使用武力。

當然，一份智庫的報告不代表官方意志；但就算美國的實質領導階層還未意識到美中對抗下去可能導致的戰爭危機，作為智庫、特別是一家軍方支持的智庫，有必要提出預警以及它的解決方案。而這份報告所以出現，就是美國戰略圈子裡頭的菁英，已經意識到那個極端狀態可能出現的風險，因此發出警告，試圖讓決策者及時踩住剎車。

在這個深度的憂慮下，蘭德公司提出美國表明「不反對和平統一」的可能策略，而這可以被當成美國多年來實質性支持台獨的對台政策出現了第一道裂縫。但相對的，這卻同時為兩岸和平帶來了一線曙光。

按照目前兩岸政治歧異日益走向極端，而美國又持續不斷武裝台灣的態勢，台海終將一戰已成了必將兌現的預言。唯有美國也表明支持或不反對和平統一，兩岸的和平也才有了可以追求與探索比較寬闊的基礎。

當然，三心二意的川普很可能最後一個字也沒能答應下來。就算蘭德公司這樣一個深知西太平洋美中軍力已快速消長，美軍在此區域內早已落居下風的智庫，也未必能改變像川普這樣的民粹政客。

如果答應了習近平的條件，就會被解讀為美國輸了，就是不再MAGA，川普打腫臉充胖子也會不惜掀桌子破局，只要能維繫住他美利堅國王的顏面，他大可以不斷拒絕中國。只是，時間恐怕並不站在他那邊。