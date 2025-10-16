【重磅快評】邱議瑩兩串蕉難救蕉農變焦農的困境　

快訊

聯合報／ 主筆室　
旗山香蕉盛產價格卻大幅滑落，民進黨立委邱議瑩日前帶了一批香蕉到議場，請立院同僚吃。記者邱德祥／攝影
月初媒體報導「旗山香蕉價格從110元崩跌至8元，蕉農恐血本無歸」，綠委邱議瑩怒批誤導，意圖製造恐慌，市面旗山香蕉產地價是10至15元、批發價更超過20元；只是媒體再度查訪，蕉農及盤商都打臉邱議瑩，現在價格真的很差，有的甚至賣不到8元，根本不符成本。邱議瑩應該是很懂香蕉，到底是誰在誤導？

旗山、美濃是邱議瑩的選區，長年以來，邱儼然是香蕉產地代言人。今年初藍委王鴻薇抱怨香蕉貴得嚇人，1斤要賣100元，實在太貴，像是遇到詐騙，「有看到政府關心嗎？」；邱議瑩反擊指去年接連幾個颱風，香蕉受損慘重，加上去年是14年來最冷的冬天，香蕉長不大，對農民來說，有香蕉可賣是最大的幸福，但卻有藍委說香蕉賣太貴，這種話對農民來說，真是最大的打擊。

只是，年初香蕉行情大好時，就有專家及盤商對農民搶種潮提出預警，特別是旗山、美濃地區農民搶種情況最為突出。根據高雄市政府農業局統計，當地香蕉種植面積達2216公頃，佔全台15％，其中旗山、美濃、內門為主要栽種區，今年產量預估5萬7044公噸，年增23％。

在這樣的情況下，香蕉年底價格滑落已可預期，期間政府相關單位有採取什麼有效措施避免農民血本無歸嗎？

從結果而論，政府幾乎是沒有作為。即使政府手上有許多政策工具，例如實施預警制度，著手產銷調節，鼓勵加工及外銷等政策，實際作法包括啟動內銷促銷、優惠訂購平台、加強外銷及收購加工等，可惜沒有一樣幫得上農民，大家就坐等著年底香蕉盛產價落，然後政治人物藉機操作，賺取政治紅利而已。如此周而復始，不累嗎？　

更可笑的是，近來香蕉價格已跌低至低點，月初媒體報導產地價格從3月每公斤110元暴跌至每公斤8元，農民叫苦連天，邱議瑩竟怒批誤導、製造恐慌，但邱所提出的價格10至15元也沒有好到那裡去，即使如此，蕉農也是成本收不回來，這是那門子的香蕉代言人？

媒體不堪被指誤導、製造恐慌，近日再度查訪，有受訪蕉農說「我們這邊一台斤賣6元」，有盤商也老實說「好一點的10元，品質較差的4元」，連盤商都在虧錢，看來邱議瑩的臉真的被打腫了。　　　

當今總統賴清德當行政院長時也注意過香蕉盛產的問題，他突發奇想提出新吃法，表示多吃香蕉不只能幫助農民，也對自己的健康有益，朋友推薦生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味；結果賴清德的新吃法推廣效果欠佳，後來也沒人再提。

賴清德和邱議瑩都是有權力的人，也很早就關注到香蕉產銷問題，但從一開始種苗大賣就可以預見香蕉盛產賤價的問題，賴清德只會是想一些對農民沒有多大幫助的新吃法，邱議瑩不是罵藍就是罵媒體，但她又實際照顧蕉農多少？本月初她拿了幾串香蕉到立法院分享立委及卓揆，又能改變蕉農變焦農的困境嗎？　

香蕉 農民 邱議瑩

