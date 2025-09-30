【重磅快評】盧特尼克對台極限施壓 美國版的矽盾保護的是誰

美國商業部長盧特尼克近日受訪，拋出台美合作製造先進製程晶片「五五分」的說法。美國目前先進製程的產能僅2%，他卻放話要在任期內推升到40%。若是與川普任期同進退，算一算，距離現在也不過三年，根本就是不可能的任務。

回顧拜登時期，前任商務部長雷蒙多還算「謹慎」，喊的是2030年要達到全球20%產能的市占。如今盧特尼克張口就是40%，對照之下，口氣之大、野心之急，讓人不得不質疑：這究竟是務實的政策目標，還是赤裸裸的對台極限施壓？

從2%到40%，這巨大的鴻溝，單憑台積電，顯然難以填補，美國需要的是台積電加三星，甚至再把格芯（格羅方德）與英特爾拉進來，才有可能勉強拼湊出一個「美國復興的晶片拼圖」。問題是，這拼圖並非自然而成，而是以政治力量硬生生壓迫，要求台灣與南韓配合美國的地緣戰略。

台積電是一家公司，它必須對股東、對員工、對市場負責。若單純從經濟邏輯出發，台積電可以選擇將因美國施壓而提高的成本轉嫁給客戶，畢竟先進製程仍是「賣方市場」。然而，現實比經濟學教科書更殘酷。美國擁有龐大的規則制定權，出口管制、專利授權、設備供應鏈，樣樣都是可以掐住台積電脖子的利器。在這樣的結構下，台積電很難抵抗，恐怕被迫在談判桌上做出讓步。

盧特尼克提出的「美版矽盾」更是一種話術陷阱。話中透露的意思是台灣若真要把台積電當作護國神山、當作矽盾，就必須把一半的產能搬到美國，否則「台灣有事」時，美國是否伸出援手，難說得很。這等於將台灣的國家安全與晶片產能綁在一起，把台積電由經濟資產，轉化為地緣政治的人質。

然而，半導體供應鏈不是一句「五五分」就能拆解重組的。先進製程需要龐大的上游材料、專業人才、長期技術沉澱。即使台灣被迫在壓力下屈服，美國也不可能在短時間內重建出一條完整的產業鏈。美國的真正目的，不是立刻達到五五分，而是要透過不斷施壓，逐步加速「先進製程在美國」的趨勢，讓台灣的戰略價值一點一滴被稀釋。

具體而言，美方的戰術路徑已有雛形：一方面要求台積電增提在美投資，另一方面串連輝達入股英特爾，扶植格芯、三星等廠商，在國防、AI/HPC與車用晶片等特定領域，先把美國本土的比重拉到接近五成，再逐步擴散到全品項製造。換言之，這並不是要立刻將台灣晶片「腰斬」，而是用「溫水煮青蛙」的方式，讓台灣從晶片霸權變成「次要供應者」。

從中長期來看，美國若要完成這場「不可能的任務」，勢必要投入巨額補貼，並制定長期人才培育計畫，更要讓材料、設備供應鏈在地化。這是一場全面的國家工程，不只是產業政策，而是國防戰略。台灣在這個格局裡，看似合作夥伴，其實恐是被用完後可犧牲的籌碼。

當年「矽盾」的說法，是台灣人安慰自己的方式：只要有台積電在，世界就會保護台灣。如今盧特尼克的版本卻揭露其真實的盤算，他告訴我們，美國打造的矽盾，保護的不是台灣，而是美國本土利益。當先進製程「五五對分」，台灣不再舉足輕重，美國才放心。

這就是殘酷的現實：美國不是在幫台灣築盾，而是在替自己築牆。我們要問的是：當牆築好之後，台灣還剩下什麼？這矽盾究竟保護的是誰，答案已經昭然若揭。