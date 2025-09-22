【重磅快評】不把鍾東錦當外人 賴清德錯把廟口當堂口？

賴清德總統近來頻下鄉，忽而民進黨主席，忽而總統，最讓人側目的是他在苗栗對著縣長鍾東錦表示「未將苗栗當外人」，希望鍾「不看僧面看佛面」，要善待民進黨議員。如果不看場景，還以為是在堂口的情節；只是賴總統之言不僅有語病，而且和事實有出入，難道在賴眼中，難道地方有「外人」？鍾東錦阻止基層罷綠議員，又怎未善待民進黨議員？

2026大選未到，賴清德連日下鄉卻營造濃烈的選戰煙硝。上周五明明是上班日，他卻到宜蘭開黨務座談，勸進宜蘭縣信賴之友理事長林國漳參選縣長，林當時未表態，但隔天縣黨部就邀集黨內要角力勸，林一度哽咽鬆口「會慎重考慮」；昨天賴再赴苗栗、新竹座談，參選新竹縣長呼聲最高的竹北市長鄭朝方陪同，賴致詞大讚鄭年輕有為。不過，重頭戲還是苗栗場。

賴清德以總統名義赴頭份義民廟參香揭匾，苗栗縣長鍾東錦自然不好意思缺席，但他卻當眾懇託中央幫忙財政補助，賴的回應更直接，直說「未將苗栗當外人」，還說希望鍾「不看僧面看佛面」，要公平對待民進黨議員。賴清德在廟口直接「電」鍾東錦，引發藍營議員不滿，認為是在修理鍾縣長。

賴清德率黨務主管下鄉巡迴座談，宜蘭場及新竹場都可以看出2026的屬意人選，苗栗場和鍾東錦同框，在現場的政治人物中，鍾是萬綠叢中一點藍，顯然民進黨在苗栗還找不到足與鍾抗衡的戰將，以致於賴清德才有「未將苗栗當外人」的說法。

但賴清德接著說「不看僧面看佛面」，要鍾善待綠議員，就很耐人尋味。如果賴清德不是不了解地方政情，就不無為綠議員圍事的意味了，若非綠營議員許櫻萍在一旁提醒賴「鍾縣長對我們很好」，還真不知賴會再說出什麼樣的話來。

鍾東錦利用和賴清德同框的機會為地方財政請命，主要是苗栗縣財政雖漸改善，但日前中央在財力分級表中直接把苗栗縣從五級跳升至一級，讓縣府壓力很大，鍾才懇求總統協助挹注計畫性補助，減少地方負擔。

鍾東錦說明，苗栗縣統籌款雖增加137億元，但一般補助款又減少約100億元，這樣的財務條件卻被拉到與天龍國的台北市同級，鍾才含蓄請求 「不要一下子讓我們進步太快」。苗栗縣是財政唯一受到中央控管的縣市，卻被列財力前段班，顯然是有問題，苗栗縣曾窮到發不出薪水，鍾東錦能不發聲嗎？

賴清德提蔡英文任內的曾經補助苗栗，但精確的時間是蔡英文尋求總統連任的前夕，由當時的行政院長蘇貞昌宣布全額支應造橋交流道等經費，並借撥30億元給縣府年關調度。

然而，苗栗早在就蔡英文還沒選上總統時就發不出薪水，當時閣揆毛治國依「救急不救窮」預支8億元，蔡英文仍多次為苗栗叫屈。但蔡選上總統後，卻直到要連任因遭韓流威脅才出手相助，30億元也只是撥借，真有把苗栗當自己人嗎？

至於鍾東錦有沒有善待民進黨員，真得看看年初以來民進黨是如何用力罷免苗栗立委陳超明及邱鎮軍。前客委會主委楊長鎮剃髮號召罷免，綠委林淑芬、林月琴、台北市議員簡舒培等人更下鄉宣講，只是二階連署未達門檻不送件，這不是把苗栗當外人的具體示範嗎？

苗栗藍營為反制綠營大罷免，基層也發起對苗栗縣民進黨議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍議員曾玟學罷免連署，不也是鍾東錦居中呼籲「放下仇恨」才停止罷免行動嗎？這樣還不夠善待綠營議員嗎？要說沒把對手政黨視為外人，鍾東錦恐怕才是地方踐行者，賴清德在廟口的談話不過是操弄地方對立的伎倆而已。