【重磅快評】北京亮出核肌肉 台灣不能只會罵獨裁三人組

今天在北京天安門前舉辦的抗日暨反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵，宣告了中國大陸的核力量已處於與美俄同一個等級。西方有可能繼續叨絮著中國窮兵黷武，大秀肌肉、威脅世界，但也可能在一段時間內，陷入難以適應的沈默。

就算中國的核彈頭的數量有可能仍遠遠低於後美俄，但其在射程、分彈頭、隱蔽性、末段再入與通訊控制等層次上的手段與技術，很可能已部分領先於美俄裝備。

這些戰略武器在地面分列式中最後壓軸，包括「驚雷-1」空基遠程飛彈、「巨浪-3」潛射洲際飛彈、東風31-BJ、「東風-61」陸基洲際飛彈、與「東風-5C」逐一登場，而且無一不是首度亮相。它們共同構成中國陸海空基「三位一體」戰略核力量。

其中，巨浪-3是潛射型戰略飛彈，射程據稱在1萬4千公里以上，搭載它的潛艇可能只需窩在南海，就足以打到美國本土。驚雷-1是空射型戰略飛導，可以由戰略轟炸機或其他空中平台在空中發射，但由於過去並未被關注，如今初次亮相，其射程等諸元並不清楚。

與驚雷-1一樣不被外界熟悉的是東風-61。但它一亮相後，直接衝上了今天微博的熱搜第一。由於過去多年軍迷都在揣測東風-51的存在及性能，如今東風-51都猶抱琵琶半遮面，卻直接「跳號」，拉出了東風-61，這讓它毫不意外地當上今天亮相所有戰略核力量的第一主角。

網路上已出現諸多對東風-61的描述，有大陸軍迷推測，它至少可攜帶6～10枚分導式核彈頭（MIRV），單枚當量15～30萬噸TNT之間，並支援機動變軌和高超音速滑翔技術（HGV）‌。突防系統包含誘餌彈和電子干擾裝置。以上數據不算誇張，但在官方未公布前，仍需存疑。

以熱搜而論，第二主角即是東風-5C，央視直播時即毫不掩飾地公開宣稱它可以打擊地球上每個角落。亦即，解放軍已進入全球無死角核打擊的境界。但它是井射型的洲際導彈，且燃料是液態的，發射前需要數小時加注時間，可能限制了它的生存能力與威懾力量。東風-61則由於與東風-31、東風-41一樣，都採用公路機動發射平台，讓敵人難以捉摸。

除此之外，戰略核武器中今天還公開了一款東風-31BJ，它不像東風-31或東風-31AG是公路機動，反而加入東風-5的陸基井射型行列，亦令外界頗感不解。去年9月25日清晨，東風31-AG從海南島某處進行實彈試射，精準落入南太平洋夏威夷群島南方海域，射程達1萬1千公里，這一改採井射的新型陸基飛彈，射程可能更遠。

當這些武器循著標定的直線走過天安門前的長安大街，接著消失於鏡頭之外後，過去對中國大陸不斷進行攻訐與指摘的西方，無論政客或媒體，都會在心理上逐漸地產生微妙的變化。

很顯然，中國已經不再是一個可以隨意指著鼻子罵的對象了，過去可以罵他，是因為他還在一些地方落後於西方，特別是軍事力量。現在作為衡量國力最硬核指標的軍力上，中國甚至已走到了最前方，勢必會讓過去傲慢慣了的西方，感到需要收歛、克制與壓抑自己的必要。

特別是日本。今天軍力展示所標定的對象，就是八十餘年前他在中國土地上犯下的法西斯罪行，而如今的中國不但在經濟上已經崛起，更已在軍力上碾壓了他，甚至可能已經凌駕於他背後的美國之上。這不只是讓日本情何以堪而已，更恐讓他惶惶不可終日。

換一個角度看，從去年九月那次東風-31AG試射開始，北京就已經在用一種分散但極其吸睛的方式閱兵了。包括珠海航展出場的空軍版殲35、虎鯨號海上無人母艦等，到耶誕節後幾款六代機原型機或試驗機劃過天際被地上的人們攝入鏡頭，再到超大預警範圍的空警3000、076型兩棲攻擊艦等服役或下水。甚至於，5月印巴兩國在喀什米爾附近的空戰，被殲10C視距外擊落的飆風戰機殘骸，都是中國閱兵的一部分。

這種軍力上的井噴現象，建立在中國的科技能力早已有了巨大躍升的基礎上。而它的影響層面卻不只是軍事上的，它將在未來整個世界人們的心中，出現某種典範轉移現象。亦即，對於中國的政經模式，不論情不情願，西方很可能從過去不由分說的口誅筆伐，走向理解、探索甚至是學習。

看完今天的閱兵，全世界恐怕仍要處於某種懵圈的狀態下好一陣子，人們需要很長一段時間去消化、以及反芻：中國對於整個人類的本來，究竟意味著什麼？

至於台灣，賴清德的陸委會其實不必費心思去查辦哪些台灣人去天安門看了這場閱兵。因為台灣人就算全都蒙上了眼睛，或所有去的人都被懲處了，也無法影響解放軍那些武器的性能，更無法改變它在全球戰略格局上所可能造成的演化與變遷。

繼續用舊有的老套去看世界，只會對自己的情緒產生作用，而無助於理解現實。譬如盡情開罵天安門城樓上的習近平、金小胖與普亭是獨裁三人組，可以讓自己在心理上產生舒適感，卻難以在地緣格局正在劇烈挪動的此刻，找到適應的方法，從而獲得生存下去的可能。

只可惜，民進黨也只懂提供這一類掩耳盜鈴式的情緒價值，將全民放在自我迷醉的糖果屋裡，以為歲月永遠靜好，直到赤裸的現實將我們沖醒。