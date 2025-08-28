【重磅快評】盧秀燕不是藍版蔡英文 蘇蔡心結是國民黨前車之鑑

大罷免「32：0」，國民黨主席朱立倫昨天點名台中市長盧秀燕接棒黨魁，藍白大勝之餘，基層固然期待盧秀燕承擔，朱立倫空開喊話可能適得其反，盧今天也表示欽點交棒不符民主體制。盧秀燕今天宣布不參選國民黨主席，台灣面臨關稅衝擊，在台中最困難的時候，「媽媽會留在家，說到做到」，但她未來不會自外於黨務，彰顯國民黨如今最需要的是團結。

政治上，兩點之間最近的距離並非一直線，《道德經》有云：「大位天定，不以智取」，國民黨要重返執政必須「天時、地利、人和」，缺一不可，盧秀燕不是「藍版蔡英文」，朱立倫也莫成「蘇貞昌第二」。

歷史是一面鏡子，民進黨2016年重返執政前曾出現「蘇蔡心結」，蔡英文當年在民進黨崛起，老前輩蘇貞昌曾多次掣肘，兩人在雙北市長較量、在總統黨內初選競爭，即使2011年蔡英文總統初選勝出，蘇貞昌還曾在媒體前公開9度逼問蔡英文：「要派什麼工作給我」，咄咄逼人、明褒暗卡，開啟「蘇蔡心結」濫觴。

2016年總統大選前，蘇貞昌是否連任民進黨主席成為指標，不只蔡英文磨刀霍霍，蘇貞昌宿敵謝長廷也技術性參戰，以牽制蘇貞昌勢力；最後在大勢所趨下，謝、蘇先後退選黨主席，蔡英文也宣布「完成世代傳承」，為隔年的2016年重返執政鋪路。當年總統大選，身為蔡英文對手的朱立倫必然歷歷在目。

民進黨2008年後處於完全逆風局勢，扁案衝擊民進黨形象、四大天王爾虞我詐、27席立委居絕對劣勢，黨內一度悲觀評估，民進黨20年內無法重返執政，但蔡英文在野8年打下完全執政的基礎。蔡英文掌握大權後，蘇貞昌識時務者為俊傑，他也成為最長壽的行政院長，從「蘇蔡之爭」臣服為「蔡蘇體制」。

目前的國民黨是順風牌，大罷免大獲全勝、多數輿論不滿賴政府表現，兩次大罷免結果均有利藍白，盧秀燕公開稱讚朱立倫擔任黨主席的表現亮眼，「媽媽給你按個讚」，以和為貴，為朱化解內外砲火，兩人互動受關注。

726、823大罷免的最大意義，就是展現最新民意對賴清德總統的不信任投票，並非藍白大獲民心。對國民黨而言，現階段的挑戰不是黨主席權位之爭，而是能否提出符合人民需求的政策願景，解決國家當前困境；選民要看到的是，國民黨是否學會在基層扎根、獲得年輕選民認同，而不是只靠幾次勝利就志得意滿，開始算計權位。

時空環境大不同，盧秀燕不是「藍版蔡英文」，現在的國民黨是一支勝利團隊，手氣正順，換位子反是兵家大忌，距離2028尚遠，現在就把盧推上火線，究竟是「拱盧」或「烘盧」？

身為百年政黨，國民黨要爭天下、不是爭主席；國民黨要重返執政，唯一的道路是全黨團結，團結都不一定打得贏民進黨，更何況各懷鬼胎。盧秀燕是國民黨明星選手，朱立倫自詡為總教練，可以打造適合盧登場的時機。