【重磅快評】電廠煤倉燒255次未通報 陳其邁還要溫言軟語？

今年5月核三廠2號機除役，台灣進入非核家園，但操作許可已於到期的興達電廠3、4號燃煤機組卻被爆「偷開機」，高雄市長陳其邁表示按環評規定一年只能運作720小時，會要求環保局嚴格監督。陳其邁言猶在耳，最近卻傳出興達電廠煤倉近3年自燃255次，但一次也沒有通報市府，重重打臉陳其邁團隊。

核三2號機除役後，台灣是否缺電的問題馬上受到關注。有民代發現興達電廠在核三2號機除役後啟動除役燃煤機組發電，要求高雄市政府硬起來對台電開罰。高雄市長陳其邁的態度和台中市長盧秀燕截然不同，他對台電溫言軟語，只說依規定興達電廠除役機組如果發電超過720小時才會開罰。

高雄市環保局也配合陳其邁，指興達電廠3、4號機組為備用機組，有使用時數上限，統計至五月中旬，3號機組累積使用109小時、4號機組使用156小時，總用煤量約3.2萬公噸，市府有派員查核操作情形及全時監控管道排放，確認管道排放濃度符合加嚴排放標準。

陳其邁團隊為了民進黨的能源政策，只能力挺台電，儘管操作許可到期，仍准許開啟機組發電。讓人不解的是，那市府發的操作許可還有什麼意義？市府說會全時監控排放，確實是顧慮到市民擔心空汙，市府說要嚴格監督排放，本來是可以稍安民心，但審計部最近公布的報告卻戳破陳其邁的牛皮。

依審計部最新報告，興達3、4號機停機後，去年10月仍購入9.47萬噸煤炭，但更大的問題是，據興達電廠統計，從2022年1月至2024年11月底，各年度室內煤倉發生煤炭悶燒次數分別高達68次、164次及23次。也就是說平均每4天就要自燃一次，這不驚人嗎？

台電聲稱，煤倉自燃是因煤炭存放過久導致自燃，自燃後必須取出悶燒煤炭送機組燃燒發電去化，以杜絕復燃；在緊急備用任務解除前，台電仍有燃煤儲備的需求，煤倉已以推煤機分層壓實，減少殘存空氣滲入，降低自燃風險，另已選用具耐久儲存的煤種，將風險降至最低。

台電合理化電廠煤倉自燃過於頻繁的問題，但讓人駭異的是，興達電廠平均每4天就要自燃一次 ，高雄市環保局卻稱近三年未接獲煤倉悶燒通報。要問的是，如果環保局說會全時監控電廠，限制機組一年最多只可燒720小時，但卻無視或不知道電廠煤倉每4天就要自燃一次，這不是很扯嗎？難道市府只管發電機組燒煤，就不管煤倉燒煤？

興達燃煤1、2號機已於2023年9月及12月除役，燃煤3、4號機也於去年底轉為備用機組。如果高雄市環保局真有精準掌控機組每年發電時數，如台電所言，如果發生自燃就必須把悶燒煤炭送機組燃燒發電去化，那這三年來至少也要「燃燒去化」255次，一次去化又要燒多久時間？這有計入720小時裡面嗎？

如果煤倉悶燒255次，市府環保局都沒有接到通報，那接著「燃燒發電去化」通報的機率恐怕更是趨近於零。陳其邁說要全時監控興達電廠，恐怕也是嘴上說說而已。

依據能源管理法規定，國內燃煤電廠法定安全存量為30天，但興達電廠燃煤機組今年1至5月也只不過用煤3.2萬噸，平均每月燒0.64萬噸，再怎麼算，30天安全存量不至於到9萬多噸，其中又有什麼內情嗎？