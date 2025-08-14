【重磅快評】除了把中鋼當冤大頭 郭智輝還有啥專長？

經濟部長郭智輝爭議不斷，幾乎能得罪的人都得罪光了，其中「中鋼人」可能是最感冒的一群。這次遇到關稅問題，他又把腦筋動到中鋼頭上，要中鋼對汽車零組件產業「讓利」，氣得工會嗆郭「沒配套、很恐怕」，不排除北上抗議；郭澄清是協助業者團購向中鋼爭取優惠價，但他來自企業，讓利二字豈可輕易說出口，莫非他真的把中鋼當冤大頭？

經濟部長郭智輝日前與汽車零組件產業的業者座談，會後提出六大因應對策，其中新聞稿中出現「中鋼讓利」一詞，引發中鋼工會反彈，怒批郭智輝身為中央部會首長，竟然無視公司治理原則，損害中鋼公司的股東與員工權益。

工會整理中鋼歷年來為了配合政策所蒙受的損失，包括配合風電國產化政策，興達海基虧損64億元；為解決風電契約問題，由經濟部主導成立的台灣智慧電能公司強迫中鋼投資；中鋼針對中國大陸鋼品提出反傾銷案，財政部與經濟部裁定曠日廢時，造成中鋼虧損；明年中鋼還將得面臨碳費徵收新挑戰。

坦白說，中鋼營運困境未必都是郭智輝上任後才有。興達海基是2018年投資成立，業務虧損64億元帳不能全算在郭智輝頭上，但郭智輝對中鋼的態度始終是很有問題，為配合民進黨的躁進綠能政策，經濟部主導成立台灣智慧電能公司竟要中鋼出錢投資，引來工會抗議，擔心中鋼又要跳入另一錢坑。

儘管郭智輝拍胸脯保證台智能絕對不會虧損，因為這是他的專業；但如果真的保證賺錢，怎不找每年都要拿千億補助、虧損嚴重的台電多投資？

這次郭智輝要求中鋼對汽車零組件產業「讓利」，其實是出自同一套思維。儘管郭智輝事後說，因評估廠商使用的材料多來自中鋼，家數很多，所以請金屬加工中心技術輔導外，也要幫忙團購材料，比照中盤價的優惠價格。

如果是要「揪團」取得中盤價格，協助中小企業降低成本，的確是可行的措施，但這和「讓利」有很大的不同，在工會和股東的感受就是中鋼減少收益，甚至吸收差價。郭智輝來自崇越科技，怎會不知道其中差別？難道崇越科技的營業利潤也會讓利給上中下游廠商嗎？

再者，中鋼已民營化逾30年，經濟部透過國發基金持有中鋼股份，雖對其運作有一定影響力，但仍不能違背公司治理原則，經營者仍須向股東負責。別忘了，中鋼股民超過100萬人，這100萬股東能接受郭智輝的讓利說嗎？

中鋼好光景時，股利可以發到近4元，曾幾何時，今年股利僅剩0.33元，經濟部長怎可老想動中鋼的腦筋呢？除了要求中鋼讓利，要救汽車零組件產業，政府手上還有不少工具，包括水電費減免、維穩匯率、擴充信保基金、緩徵碳費等，難道這些政策工具只是擺飾？