【重磅快評】可怕的不是郭智輝失言 而是他說出心裡想講的話

聯合報／ 主筆室
經濟部長郭智輝昨日再度發言惹議， 但他上午出席「2025第九屆新能源國際論壇」並未對此道歉。記者曾吉松／攝影
卓內閣即將局部改組，外界點名恐怕首先下台的人選中包括經濟部長郭智輝。就在此時，針對恆春民調顯示有七成五民眾同意核三延役，郭智輝昨日又因一句「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊。」再度引發外界撻伐。不過，郭智輝今日強調，自己是從社會科學角度出發，並未道歉，並反問「你認為這是失言嗎？」

有沒有失言，不是由郭智輝自己評斷。不只屏東縣長周春米在臉書回應「郭智輝部長，你錯了！」強調恆春半島的居民，40年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。連同黨的民進黨團幹事長吳思瑤也表示，政務官評論公共政策，要掌握狀況、彰顯同理心，「我不是經濟部發言人，每次郭智輝發言，都要我再幫他做說明」。網路上眾多留言痛批「還沒開始投呢，就開始恐嚇了」、「是在威脅老百姓嗎」、「講得好像是你施捨的一樣」，更有人反嗆，「先拿掉光電補助、太陽能補助，看看反應如何」、「拿掉你的薪水，看你還要不要當部長」。

回顧郭智輝講錯話的紀錄洋洋灑灑。3月間他在接受電台專訪時，對台積電與英特爾合資案，用過時且不當的詞彙「蒙古症」來比喻。還曾對到經濟部抗議錯誤能源政策的台電員工強硬發言，「看不下去可以離開呀」。甚至曾稱美國總統川普關稅「不一定不合理」，且在被問及台積電赴美投資3000億美元時，最初回應為「假消息」，後來又改口表示不知情，都引發外界質疑其公共溝通敏感度不足，損及政府施政公信力。

郭智輝今天自認沒講錯話，也沒道歉，也許他覺得委曲，明明說的是他心裡想的，為何不能說？就連民進黨立委莊瑞雄都說，郭智輝是「細緻化」說人性心態、講出大家不喜歡的真相。反映的是，民進黨這些官員、民代，腦袋就是這麼想事情的。他們不去回想核三的歷史及對台灣電力的貢獻，而是簡化成撥給地方敦親睦鄰費用，即能化解民眾反彈，把屏東人描述成因貪財才支持核三，更充滿居高臨下的傲慢。

看到郭智輝多次失言，該冒冷汗的不是郭大部長老是說錯話，而是他每次都說出心裡想講的話，且帶著偏見與謬誤。而這位理當掌舵台灣經濟政策的官員，他在腦中想的就會形成策略，進而號令部會推動，這才是真正可怕的地方。

公投 核能 核電

