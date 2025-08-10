【重磅快評】人走茶未涼 柯文哲意志仍貫穿民眾黨？

民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，黨主席黃國昌（中）表示民眾黨會秉持柯文哲精神越走越堅定。記者潘俊宏／攝影 民眾黨全國黨代表大會今天登場，「兩年條款」屹立不搖，白委將全數換血，象徵維繫前主席柯文哲路線的「神主牌」。民眾黨過去被稱為一人政黨，柯文哲今年元旦正式請辭民眾黨主席，新任主席黃國昌雖仍奉柯文哲為精神領袖，但黨內是否脫離「柯P路線」，將取決於三大觀察指標：兩年條款廢不廢、台北市長選不選、藍白聯盟合不合。

民眾黨今天舉行第三屆第二次全國黨代表大會及創黨6周年黨慶活動，這是「後柯文哲時代」的大型黨務活動；柯文哲雖然無法現身，但現場仍為他保留一席「創黨主席」空位。被視為接班人的黃國昌致詞時更多次搬出「柯主席」表示，柯文哲曾說「這個政黨從一個人開始，絕對不會因為一個人結束」，不管是現任或候任立委，所有人都不准為了個人利益傷害政黨，這個價值他會捍衛到底。

黃國昌並宣布，未來將按照既有軌道運作，兩年條款如果有任何變動的第要，也應該是由柯文哲決定。民眾黨基層也不乏挑戰兩年條款的聲音，但黃國昌的發言板上釘釘，形同為兩年條款「定錨」。依據規範，民眾黨現任立委明年1月31日前要完成裸辭，黃國昌雖然退出國會舞台，但黨內具備政治分量的立委黃珊珊、張啓楷、林國城也要同進退；兩年條款間接助攻黃國昌清理黨內強權和前柯P王朝重臣，確立民眾黨新權力中樞將轉移至黨中央。換句話說，柯文哲精神壓著民眾黨要落實兩年條款，未來大權將集中黃國昌，民眾黨一人政黨是否從柯主席過渡到黃主席？

民眾黨全代會確立遊戲機制後，重中之重就是2026地方選舉，縣市長和議員攸關政黨發展的政治版圖，黨中央手握提名大權，雙北市長布局更是重中之重。台北市是柯文哲本命區、新北市則是黃國昌首選，民眾黨既要收復失土、又要開疆闢土，但國民黨台北市長蔣萬安是藍白友軍，新北市長侯友宜也不可能將400萬大票倉拱手讓給民眾黨，成為藍白合變數；除非藍白談成用新竹市或宜蘭縣來交換，一個是柯文哲故鄉、一個是民進黨民主聖地，對民眾黨雖具固本和開拓的政治象徵意義，但是否符合柯文哲的初衷？

黃珊珊是否再戰北市長、黃國昌如何進退新北市長，2026這一局是2028大仗的前哨戰，藍白合不合是關鍵中的關鍵。柯文哲是藍白破局的當事人，雖然事後悔不當初，但錯誤已無可挽回，黃國昌若重蹈阿北犯過的錯誤，就是2028持續藍白分裂，尋求連任的賴清德總統只要複製2024勝利方程式，即使少數支持也能穩操勝券；柯P號稱智商157，但黃國昌的政治智慧不亞於柯文哲，2028藍白合仍是柯P路線嗎？

政治圈向來人走茶涼，柯文哲請辭民眾黨主席已8個多月，黃國昌看起來仍是有情有義，不僅言必稱柯文哲、還為他保留一席座位，因為柯文哲是民眾黨精神領袖，可以號召廣大的死忠小草，「只要阿北不放棄，我們就不放棄」，這是民眾黨最大的政治資產，也是黃國昌不會輕言割捨的根本。不過，民眾黨前不分區立委被提名人徐瑞希向媒體爆料，柯文哲被抓之前曾下「手諭」要求增設副主席，民眾黨卻選擇性視而不見。

檯面上「擁護柯P」，檯面下暗潮洶湧，民眾黨已進入黃國昌時代，柯文哲意志仍可貫穿全黨嗎？