【即時短評】兒少安置機構逾半數涉性侵 新北社會局難逃怠惰之責

新北某安置機構性侵案連環爆，該機構安置12名男童就有6人捲入其中。事件曝光是學校發現其中一名男童行為異常，6月底向警方報案，才安排7月1日初筆錄。社會局堅稱已積極處理，卻隻字不提何時向警方報案，還說「如果要大事化小，怎麼會報案」來試圖滅火，但校方報案5天後就做筆錄，為何機構要拖半個月？

據了解，該機構安置12名男童就有6人捲入其中，其中一名男童在被安置3個月中，無法跟家人聯繫，也沒有去上學，失去向外求援機會，然而向機構反映、6月中旬調查時，認定男童間是「性探索」而非性侵，直到學校發現其中一名男童行為異常，向社工詢問才得知此事，校方6月底撥打110向警方報案，事件才爆發，最後安排7月1ㄖ筆錄。

安置機構6月中旬就已向社政系統通報，卻直到7月1日才帶當事人做筆錄，並僅有涉入3人做筆錄，甚至調查結束後，7月又發生性侵案，但直至目前為止，警方報案紀錄只有一案；社會局說，衛福部有規定當家防中心接到性侵個案時，筆錄前要確認案情、跟家長會談，確認孩子身心狀態、約筆錄時間等。

社會局還說「如果要大事化小，怎麼會報案？」、「任何法規都沒規定，受理通報後何時要完成報案」試圖滅火，但若是如此，校方報案5天後，就能做筆錄，為何機構要拖半個月？此外，男童家長被告知孩子遭性侵時，竟被社工告知不能像孩子詢問等荒謬言論，不免有隱匿之嫌。