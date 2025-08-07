【重磅快評】賴清德講不下去 就讓王義川瘋下去

台中市長盧秀燕日前勘災，被網友截圖「全妝出鏡」，妝容不受影響。民進黨立委王義川在政論節目上嘲諷，「盧秀燕是用哪個牌的化妝品」、「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。賴政府救災不力，民進黨清淤擺拍猶嫌不及，王義川彷彿終於找到藍營罩門，對盧秀燕用的化妝品發起政治攻擊。

沙豬幽靈在民進黨頭頂上空徘徊不去。王義川喜歡裝神弄鬼，這回更是沙豬附身。但王義川對盧秀燕的嘲諷，民眾完全不埋單，而且相當反感。王義川羞辱不了盧秀燕，只羞辱了他自己，還羞辱了民進黨，更羞辱了兼任民進黨主席的賴清德總統。

這個掛著「新台派」招牌的政論節目，似乎對盧秀燕勘災妝容特別有意見，還特別翻出盧秀燕去年開箱訪美化妝包的影片截圖，名嘴主持人李正皓以興奮高亢的語氣，詳細比對盧秀燕使用的化妝品和化妝品價格，王義川則和李正皓一搭一唱，配合誇張的動作，狂酸盧秀燕。

政論節目的沉淪和綠營名嘴的墮落，都讓人無言。許多「台派」人物的沙文意識，更早已讓人不敢恭維，但民進黨立委如此不堪，仍讓人憤怒。王義川顯然惹怒了眾多網友，女性更同仇敵愾，紛紛發文質疑。

網友質疑重點一，「粉底液2400元怎麼了嗎？」原來盧秀燕當市長，還是和一般普通上班族用一樣的化妝品；憨川證明，盧媽果然很親民。

質疑重點二，王義川嫌粉底液2400元太貴，卻不知道女性為維持社會主流要求的形象，必須付出比男性更多的成本，還必須接受男性的說教，讓女性更感不平。

質疑重點三，兩個沙豬嘲諷女性妝容和化妝品，「無聊、低級、惡心、秀下限」等詞，都不足以形容網友對王義川傲慢無知的憤怒。王義川到底是怎樣的厭女、仇女心態？政治人物的主張、行為、政績和專業能力都可以評論，只有沙豬才會精心策劃攻擊女性政治人物的外貌和妝品。

王義川長期爭議不止，最近更在政論節目公開教學製造和散布假訊息的四個步驟。但他很懂得適時對賴清德作赤膽忠心的表態。民進黨726「大罷免大失敗」，黨籍立委王世堅勸諌撤回823第二波罷免，賴清德不為所動，王義川卻跳出來高呼「不服從命令的，滾啦」！

憨川用憨膽贏得賴清德的支持，所以即使王義川不斷扯破民進黨的道德尺度，努力挑戰民眾的容忍底限，也不必「滾啦」。而且，在眾多網友努力協尋下，民進黨性平部終於發文譴責，「我們不要厭女的台派」，最後卻仍不忘把藍白拖下水，極力擺出「天下烏鴉一般黑」的無辜狀。

726大罷免前，藍營曾經期盼賴清德團結十講繼續講下去；823第二波罷免前，藍營應該也會希望憨川繼續瘋下去。