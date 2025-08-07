【重磅快評】王義川沙豬上身 范雲女權再神隱？

民進黨立委王義川大酸台中市長盧秀燕化妝勘災，連自家人都看不下去。在輿論壓力下，民進黨性別平等部終於發聲明譴責王義川的外貌羞辱是最膚淺攻擊，「我們不要厭女的台派」，但也揶揄藍白不要見獵心喜；王義川不只是民進黨不分區立委、更是民進黨政策會執行長，賴清德總統認同王義川的臭嘴惡言嗎？自詡為「女權鬥士」的民進黨立委范雲至今神隱，難道連性平都雙標？

王義川日前在政論節目大酸盧秀燕勘災也化妝，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，主持人李正皓也戲稱，「你臉塗兩次就塗完了」。影片一曝光，被網友大罵沙文主義，王義川更被起底戴名錶、一條皮帶要價2萬元。

王義川爭議一籮筐，不只羞辱「媽媽市長」，他曾造謠中國大陸高鐵沒有靠背、只要看直播就能得知個資，王義川語不驚人死不休，被網友封為「靠背川」、「王膝知」；對於民進黨中常委王世堅日前呼籲賴清德收回823大罷免，王義川痛批，「不服從命令的，滾啦！」黨意、賴意才是王義川的本意，即使經常惹出失言風波，但他仍位居民進黨政策會執行長，難道賴清德不僅信賴王義川，甚至某種程度認同其荒誕言行？

網路常戲稱「綠能，你不能」，民進黨不是第一次護航自己人，范雲過去公開聲援MeToo受害者，也主張職場性別友善環境，但當黨內爆發性平爭議，范雲常低調以對；民進黨立院黨團總召柯建銘曾出言諷刺盧秀燕，「不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，網友立即灌爆范雲臉書，「笑妳不敢嗆柯建銘」、「到底憑什麼說自己女權？」民進黨選擇性女權的代表，范雲無疑是佼佼者。

民進黨性平部這次雖然罕見出手打自己人，聲明結尾卻再度切換為熟悉的「綠色模式」，反批國民黨與民眾黨不要見獵心喜，「請先處理貴黨立委傅崐萁、陳雪生、鄭正鈐邱臣遠等性騷擾行為人，再來跟我們民進黨聊性平」。民進黨批評之後，看不見具體懲處措施，彷彿罵過就算了，王義川是否送性平委員會、黨職是否異動，都不再是重點；性平變成一種工具，政黨顏色比粉底顏色更重要，民進黨可以罵任何人，但任何人罵民進黨就是政治操作。

性平是普世價值，不該是選擇性的政黨價值。當王義川以「不懂化妝品價格」為藉口，歧視女性外表，這不僅是一時口舌之勇，更是根深蒂固的性別刻板與沙豬思維。如果今天是在野黨立委說出這段話，范雲與綠營側翼早就連番口誅筆伐，可能還會照慣例要求道歉、下台、罷免。

王義川失言不是新聞，現在亂說話、以後也會臭嘴巴，因為沙豬、父權是與生俱來的DNA。民進黨這幾年高喊性別平權、MeToo改革，但多次在政治利益與性平價值之間搖擺；王義川只是一面照妖鏡，照出整個民進黨在性平實踐的虛偽。

有綠色側翼粉專貼出盧秀燕勘災時抱著一名婦人畫面，質疑是「擺拍演員」，暗指該名婦人是國民黨立委羅智強母親。羅智強怒批，他不認識盧秀燕抱的女士，政治攻擊竟然卑劣到連老人家都不放過，這就是賴清德帶頭掀起的仇恨文化、這就是大罷免給台灣帶來的最大傷痕。

政治人物最怕的不是失言說錯話，而是說錯話之後的態度，當性平變成政客的工具，受傷的不只是被羞辱的女性，更是整個社會對性別正義的信賴。