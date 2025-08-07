【重磅快評】發明「包裹聲援」打小強 苗博雅砸台大招牌

今天有兩件官司受矚目 ，一是北市議員苗博雅指藍委羅智強聲援崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，羅要求24小時內道歉否則提告，苗反批羅胡鬧亂告人，羅今天提告；二是柯文哲告鍾小平誹謗，兩人昨天和解，但柯妻說要再告一次。前者是苗錯置時空還發明「包裹聲援」名詞，砸了台大法律系的招牌，挨告不冤枉，後者則有訴訟適格問題，恐怕淪為意氣之爭。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押，去年9月民眾黨發言人吳怡萱認為北市議員鍾小平指柯收賄3、4億元有誹謗之嫌，代柯提自訴，台北地院昨天開庭，兩人達成和解，柯決定撤告；不過，柯妻陳佩琪沒有放過鍾，指柯展現高度，沒想到鍾說是因考慮藍白才道歉，民眾黨跟小草都不能接受，「藍白合才道歉？ 那不用了，我再告一次」。

配偶確實可以擔任另一方的訴訟代理人，但刑事案件告訴權仍屬本人，其他人只有在特定情況下才能代為提出；也就是說，柯文哲目前仍有行為能力，理當由他本人行使告訴權，陳佩琪想再告鍾小平一次，法院無法受理。何況柯文哲昨天已撤告，除非有新事證，否則陳佩琪恐難如願。

再談羅智強告苗博雅，其實是第一波大罷免大失敗後的震盪餘波。苗指羅到地檢署聲援崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，這是很嚴重的指控，羅先批苗造謠，表示他到北檢是聲援他的辦公室主任陳冠安，宋建樑是被移送新北地檢署，而且時間也對不攏，要求苗24小時內澄清道歉、捐出1個月薪資給反廢死團體，否則提告。

苗博雅不認錯不道歉，反指羅智強過去在聲援的時候是整個「包裹聲援」，從來沒講過只聲援他的助理，現在被揭發又不敢承認，光速切割還告人，「這種胡鬧的立委，我們能怎麼辦？」還建議羅提案刑法增設一條立委誣告罪，但他可能不敢。

苗博雅果然雄辯，只可惜沒有搞清楚法律要件「人、事、時、地、物」。宋建樑是4月15日被移送新北地檢複訊，羅智強未到場；苗引用的照片是14日羅在北檢聲援陳冠安，新聞標題也寫「藍委北檢聲援罷吳四騎士」；所謂「罷吳四騎士」是指賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安，根本沒有宋建樑，苗怎能用「包裹聲援」把宋建樑包進來呢？

羅智強4月17日再到北檢，當天是國民黨主席朱立倫下令黨公職到北檢外集結「為台灣戰獨裁」，台北市長蔣萬安等人也到場。內政部長劉世芳後來說要法辦，中正一分局證實會通知朱立倫、謝龍介及楊智伃到案說明。說真的，4月17日那場陳抗，羅智強還真是排不到前面，在場者也沒人提到「宋建樑」三個字。

苗博雅搞錯了還硬拗，說15日宋建樑扮納粹，羅智強17日就號召群眾到地檢署聲援，控訴司法已死、辦藍不辦綠，過去聲援時，羅是包裹聲援，從來沒講過只聲援他的助理...；但控訴司法已死、辦藍不辦綠，又何只羅智強一人，下令北檢集結也是朱立倫，並非羅智強，苗博雅可以這樣拼湊嗎？

苗博雅在大安區的立委選戰吃敗仗，這次又沒能把羅智強罷免掉，卻刻意錯置事件時空對羅發動攻擊，還想出新名詞「包裹聲援」要羅硬吞，這又豈只是胡鬧而已；苗博雅空有台大法律系的學歷，但六法全書卻是白讀了。