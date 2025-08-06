【重磅快評】前有搶後有偷 台積電最大敵人在本能寺？

台積電2奈米製程技術傳出遭竊，流向日商東京威力科創一名工程師。路透 美國總統川普喊出台積電將投資美國3000億美元，是否與台美關稅談判有關，不容樂觀。但更大的危機是台積二奈米製程竊案。本案雖以國安法送辦，但影武者是誰才是關鍵，可能賴政府也不敢辦到底。台日涉案公司都是美國半導體安全戰略支柱，所涉二奈米製程更是美中科技競爭關鍵，可視為未來十年高端運算與國防晶片霸權的核心門檻。

賴總統表示台美20%關稅要跟232條款、供應鏈等相關問題綁在一起談，以求降稅。經濟部長郭智輝釋出四千億美元買低稅的風向球，民間已有「不划算」的意見。但綜合川普談話及貿易代表發言顯示，20%調整可能性不高，而且川眼裡只有台積電赴美，依然沒有台灣。賴總統要拿半導體產業鏈作談判籌碼，恐怕一廂情願。

台積電TSMC是台灣戰略價值的壓艙石，但已被川普盯上。禍不單行，台灣不僅要擔心護國神山被搶，更得防範被偷。

這起二奈米製程竊案是東京威力科創員工(前台積員工)，透過兩名台積工程師所為。值得注意的是，東京威創TEL是一家和台積電相似，深受美國在資本、市場和技術影響的半導設備公司，TEL也是台積熊本廠合作伙伴，兩家差別在於：一、TSMC 的美國依賴是「訂單端」；TEL 的美國依賴是「設備採購需求端」。二、TEL是美日半導體聯盟的重要一環，必須配合日美政府；而TSMC只是以公司作為美國半導體戰略關鍵伙伴，台灣政府並無影響力。

美日半導體聯盟核心項目是建立一家專攻二奈米的半導體製造公司，即Rapidus。美方不僅提供技術支援，還將它視為確保供應鏈安全與限制中國先進製程能力。目標是在 2027 年量產 2 奈米製程晶片。TEL 是 Rapidus 在先進製程量產的主要合作夥伴，降低對美日半導體聯盟對荷商ASML的依賴。

簡言之，美國半導體戰略，第一本柱是台積電，擁有最先進製程，美國廠二奈米試產，七月宣布第三座晶圓廠加速建設，將採用二奈米與A16技術，計畫2027年進入1.4奈米製程。第二本柱是Rapidus ，由美日聯手建立的「先進製程第二來源」，幾乎是純日本血統，可分散對台積與歐洲設備商依賴。

Rapidus二奈米計畫恰好也是七月成功試產。這家新公司只用TSMC三分之一時間，技術代距相當接近，都以2027年作里程碑。引起業界議論，這也是此次竊案背後最大的迷霧，亟待釐清。

經濟部長郭智輝曾坦言，未來十年半導體是台積「一人武林」。除非台積在美六座晶圓廠都蓋好，台灣半導體產業鏈移到美國，可能在七、八年後。但顯然樂觀太早，美國還有第二套接班人計畫。若產業間諜與美日同盟有關，那就嚴重挑戰台美的半導體合作關係。

前有搶後有偷，不到七年，台積電的武林就可能出現「下剋上」的不公競爭。賴政府有兵推過這套「敵人在本能寺」的劇本嗎？