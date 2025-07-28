【重磅快評】黃偉哲追殺網紅 暴雨應變卻慢拍？

有台南網紅返鄉紀錄災情，結果引來市長黃偉哲「震怒」，指網紅「傷害清潔隊」，引發網友論戰，有網友仔細看完影音，內容並無指責，認為市長發文形同追殺；黃偉哲過去也「震怒」過，結果是以澄清、否認收場，這次震怒有沒有道理，自有公斷，但台南災情不斷，今天連停班課的宣布都慢好幾拍拍，市長有時間發文，不如多注意天候變化。

丹娜絲颱風重創台南、嘉義，災區仍待清理、重建。有女網紅拍下回台南鹽水老家沿路有許多等待清除的廢棄物影音。不過她也說明市區部分已整理得差不多，只是老房子的重建或整修並非一兩天能完成，仍有許多老人家等待被幫忙，直呼大自然威力相當可怕。

一段直擊現場、平鋪直述的影音，沒幾天就有超過20萬點閱，可見內容頗能引發共鳴。此刻應忙於災後重建的黃偉哲也看到了，令人意外的是黃並沒有呼籲大家齊心合力重建家園，反而「加油添醋」在Threads發文指網紅「無心的幾段影片，傷害到的，是頂著高溫不眠不休為民服務的清潔隊員」，引發眾議。

網紅的影片引起共鳴，不過市長黃偉哲卻在Threads發文替清潔員抱不平，指影音非事實，強調環保局在災後20天內已清理台南9個月量的廢棄物。網紅不甘被市長點名害市府被質疑救災不力，傷害清潔隊員，回擊怒喊3次「完全沒有任何人指責清潔隊」。

黃偉哲可能沒有耐心看完近36分鐘的影音，但卻在意網紅在影音開頭提到「沿路有許多待清除的廢棄物」這句話，並膝反射認為影音內容是要來指責市府救災不力，並把清潔隊員推第一線，認為清潔隊員受到傷害。但事實卻是，影音內容並沒有一字指責清潔隊，如果黃市長是不捨清潔隊員辛勞，那也無可厚非，但如果是藉題操作轉移焦點，那就大可不必。

黃偉哲在災變處理中容易「震怒」，去年凱米颱風過境帶來驚人雨量，台南後壁區竹新里多日積水，一度傳里收容所只收容60人，卻要求公所送1200個便當，引發黃偉哲「震怒」。後來里長喊冤，指當地許多民宅一樓被淹沒，沒辦法開伙，便當是要給全里1600多名居民食用。針對外傳震怒一事，黃偉哲澄清並未震怒，只是聽到區長說安置60名里民要1200個便當，當下感到有些訝異。

震怒也好、訝異也罷，里民到底需要多少個便當，數字反映市府對災情的掌握，如果里長提出的需求是1200個，傳到市長耳朵的反應是訝異，那市府應變處置顯然出了問題；正如這次網紅拍影音說老家沿路有許多待清除的廢棄物，市長就上社群媒體反擊，說真的，如果市長要震怒，恐怕災民要比市長更震怒一些。

黃偉哲有時間發文反擊網紅，不如多花時間關注最近天候變化及應變。昨晚氣象署就說未來一周受到低壓帶及西南風影響，昨晚起中南部就有局部豪雨機率，台南也在這波豪雨的範圍內，截至今天上午9點半已有多處累積雨量衝破300毫米，後壁地區一早就淹水，有里民想要搬運沙包，但遲遲等不到區公所的人開門，7時許水淹到腳踝，8時許已一發不可收拾，結果市府直到上午10點9分才宣布停班停課。

台南市隔壁嘉義縣今天也是暴雨不斷，縣長翁章梁早上7點50分宣布停班請已被罵爆，翁章梁說他一整晚都在注意雨勢，鄉親能否埋單，尚未可知；後壁區位於台南最北端、與嘉義縣僅一溪之隔，卻比嘉義縣晚了兩個多小時才宣布停班停課，後壁的鄉親早已泡水三、四個小時。黃偉哲下次要震怒前，可能要先檢查市府螺絲到底有沒有上緊。