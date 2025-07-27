【重磅快評】大罷免大失敗誰之責？曹興誠把鍋甩回賴清德

大罷免大失敗之後，當初為大罷免不遺餘力、聲嘶力竭的曹興誠與徐重仁，在投票結束後，迅速褪下政治動員的戰袍，重新說起他們熟悉的商界語言。

尤其是曹興誠，聯電創辦人、現在是反共護台聯盟發起人的他，今日勉勵志工稱罷團沒有輸，並將矛頭指向民進黨，批綠營只想當「側翼」，並勸大家放下823罷免案，「讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」。顯然，在賴清德總統完美切割，把大罷免失敗責任甩鍋給公民團體後，老曹把鍋再甩回去給民進黨。

另一位在七天前呼籲大家一起站出來「守住台灣民主的最後防線」，表態支持罷免的前統一超商總經理、前全聯總裁徐重仁，昨晚在大罷免失敗後隨即在臉書發文抒發心情。強調台灣資源有限，不應該再消耗在彼此攻擊、互相批評上，而是應該把心力放在更實際的事情上，例如如何改善經濟、如何照顧弱勢、如何提升教育與醫療、如何讓下一代有更好的未來。

兩人在昨天以前還不忘過去帶領企業的姿態，號召全民投下罷免票，當時怎未認知到台灣社會不該藍綠對抗、不要撕裂對立？罷免結果出來後如此機靈轉身，恐怕不是突然懂得自省或意識到政治險惡，而是回到他們企業家的風險控制本色。從頭到尾，他們忘了，政治不是一場股權併購，也不是品牌操作。人民不是員工，更不是行銷對象。這場大罷免的結果給出了答案，反映的是人民早已厭倦「被動員」、厭倦「被教育」。

企業人士關懷社會，涉入政治，並非不可，問題出在心態。一是出發點是初心為何？有無利益考量？其次，他們往往以為政治有如企業管理，以為有資源、有數據、有戰略，便能贏；只要講求效率、執行力與成果，就能收服民心。他們以為選民像市場，可以經營；議題像產品，可以行銷。但政治不是效率工程，而是價值博弈，是在不同理念與現實之間反覆拉扯的辯證過程，要能說服得了人民，別把大家當笨蛋。

企業人進入政治，本該帶來制度優化與資源整合，把企業效率注入政治改革，但若一腳踏進，就以為自己能左右大局、主導群眾，這不是政治智慧，而是過度自信與幻覺。真正的公民社會，需要的是長期參與、制度信仰與價值堅持。民眾不是企業的用戶，也不是哪一位董事長的粉絲。我們是選民，是監督者，是拒絕讓資本話語綁架民主的最後防線。

這場大罷免的失敗，雖然民進黨迄今沒有人要負起責任，但絕對是全黨上下錯估形勢，25：0的結果是真正值得慶幸的民主勝利。