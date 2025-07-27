【重磅快評】大罷免勝利得來不易 藍白莫浪費改變台灣政治契機

國民黨與民眾黨在昨天的大罷免投票贏得勝利。 聯合報資料照 大罷免第一波，藍白聯軍打出25:0戰績，勝利幅度連自己都意外。在社群網站上，許多支持者狂喜不已，儼然認為在野陣營已經勢如破竹，「光復中華民國」指日可待。事實上，事情當真如此樂觀？

棒球場上常見情況，如果攻擊方應該得分卻以殘壘收場；接下來的半局，對手就非常可能得分。這種「氣勢」理論，在選戰上更為明顯，任何事件經過群聚討論，必然產生放大加成的效果。政治領袖必須曉得，挫折的影響不僅是挫折本身，務要避免催化預期失敗的絕望心理；另一方面，必須維持己方士氣昂揚，相信可以勝利的同時，又不能淪入義和團式盲目樂觀。

換言之，任何主帥必須謹記，不能輕易發動戰爭，如果當真要打，就要有勝利把握。如果局面確實處於下風，不如避戰，輕易出招反而可能被窺破手腳，痛失本錢。所謂「背水戰」、「破釜沉舟」之類激情招式，固然有其效果，但強度與持久度也有限。只能用在最後衝線的關鍵時刻，禁不起多用或常用。

823第二波大罷免7個選區，雖然罷免難度本就更高，光論贊成票總數，就很難衝過25%門檻；但對在野陣營而言，搭配罷免一併舉行的核三公投，要想過關卻是嚴厲挑戰。如果7個選區內的在野支持者，沒有726般的強烈投票意志，其他區域的藍營公職更是事不關己，最後公投鎩羽而歸，對近年猛打能源安全議題的在野黨，如此結果必然是頓挫，也會某程度沖淡726以來的勝利氛圍。

726的投票結果，無疑是綠營操弄「反中」過頭，反而把「討厭民進黨」催得更高，終於遭到選民反噬。除此之外，藍營許多結構性問題，並沒有獲得改善。更糟的是，國民黨近年幾次贏得漂亮大勝的例子，諸如2008年馬英九高票當選總統，民進黨立委席次被壓縮到四分之一；乃至2018年韓國瑜異軍突起，不可思議地「光復」高雄，接下來卻都顯示，他們嚴重缺乏總結經驗與教訓的能力，甚至得意忘形。

於前者，馬總統懷抱全民總統理想，卻缺乏足夠政治手腕，最後兩頭落空，導致藍營2016年空前慘敗。於後者，韓國瑜當選高雄市長，如能持盈保泰，鞏固藍營長期積弱的南台灣，2022年贏得連任，2024年再來挑戰大位，如今可能已是重慶南路主人。反之，事實情況卻是，喜不自勝的韓粉陷入狂熱，對韓國瑜神格化吹捧，市長剛剛就任，就硬推他參與總統選舉，最後淪為三輸（總統、立委、罷免投票）的最糟局面。對藍營或韓本人，傷口至今還沒完全癒合。

罷團與綠營側翼，嚴厲抨擊在野黨立委濫用表決，卻刻意忽視過去八年，民進黨遇事採取碾壓式表決的行徑，結果遭到選民唾棄。但這並不代表，如今藍白黨團的手段，一定得到社會大眾認可。甚至於說，若非賴清德、卓榮泰、柯建銘不顧自身已是國會少數，堅持橫柴入灶，在野一方也未必有那麼強的正當性。如今藍營立委們熬過凶險的大罷免投票，接下來會不會在自信與報復心理下，更加強勢通過所有自己主張法案，甚至包括一些高度爭議的條款？到那時候，民意大風向是否仍然會繼續支持在野立委？

總之，在野陣營在大罷免的勝利，真正價值是氣勢方面的大利多，至於實際政治版圖並無改變。對藍營而言，目標當然不僅是守住國會優勢，而是希望2026與2028的選舉能夠獲勝。更甚至於，如果始終拿不回執政權，在民進黨持續去中仇中的洗腦教育下，政治版圖勢必對自己日漸不利。選民可以嗨翻天，政治領袖必須看得更遠，才不會又一次浪費掉得之不易的勝利。