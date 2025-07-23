【重磅快評】台電金雞母淪乞討 這樣也能馬維拉？

外界指高價購買綠電是台電虧損主因，台電指買綠電非台灣獨有，而且始自馬前總統任內。馬政府確實以躉購制度發展綠電，但補貼金額不過31億元，和現今民進黨政府動輒千億買綠電，豈能相提並論？台電又怎不說馬英九大力倡議以核養綠，而且公投都過了，台電還不是捧著民進黨的神主牌走進非核家園？

台電千億補貼的預算卡關，在野黨立委指國際燃料價格早已回跌至俄烏戰爭前水準，但台電今年仍持續虧損，令外界難以理解，認為台電近年來以高價購買綠電是虧損主因。

台電則解釋，近年外購綠電僅占支出1成，影響有限，且躉購制度為各國推廣綠電的普遍機制，非台灣獨有，我國是在馬前總統任內實施，目前費率已呈下降趨勢。台電還說，近3年吸收民生及產業電價發電成本達6000億元，至今累積虧損超過4500億元，這才是台電虧損主因，並非購買綠電所致。

到底買綠電是不是造成台電虧損主因？在野黨及台電各有說法，但台電此時搬出「馬維拉」，就顯得說理不足了。

馬政府初期發展綠電確實是依靠躉購制度，但即使到了馬政府的末期，再生能源補貼金額一年也不過31億元，和蔡英文、賴清德主政時期的補貼金額相比，簡直是小巫見大巫。

以2019年為例，蔡政府購買綠電花1133億元，2020年花1043億元、2021年花959億元、2022年花1657億元、2023年為1311億元。賴清德上台後，2024年也花1200億元買綠電，才6年就花掉7300億元 ，如此大手筆，台電再會賺，不虧損也難，更別提如果核電未除役，每年還可為台電賺進800億元，台電人能不謂歎嗎？

根據台電2015年自編決算書，當年向民間購入的太陽光電成本是每度6.66元，風力發電成本每度2.26元。台電昨天公布目前太陽能光電補助每度最高約5.7元，最低約3.5元；風力發電維持2024年費率水準，不及30瓩的陸域風電躉購費率為每度新台幣7.411元，30瓩以上的陸域風電為每度新台幣2.1286元，離岸風電每度4.5085元。都十年過去了，費率真的已呈下降趨勢嗎？

再看看台電最新公告的各種發電方式的發電成本，今年1至5月得購入電力部分，再生能源平均每度5.7元，高於2024年自編決算的5.4元及2023年審定決算的5.2元都要高一些，台電官員的數學是不是出了什麼問題？

最離譜的是，台電只提躉購制度始自馬政府，但卻不提這個政策的核心是鼓勵再生能源發展，由政府事先設定固定價格，在一定期限內向再生能源發電業者收購其生產的電力，提供業者可預期的收入，降低投資風險，為何換了民進黨主政就養出一堆綠電蟑螂、光電弊案，而且還要無限期、擴大規模地的運作下去？

民進黨如果真要甩鍋給馬英九，也應該記得7年前馬英九是如何大力倡議以核養綠。2018年清華大學原子科學院院長李敏、核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修等人發起以核養綠公投，期間馬英九奔波各地倡議支持，希望核能跟綠能共存，等到綠能的存能技術提升再來檢討核能。

以核養綠公投結果，同意票占54.42%，即便如此，依然沒有促使民進黨改變能源政策，核能機組還是一一走進歷史。曾為金雞母的台電如今淪為每年乞討補貼、瀕臨破產的國營事業，不怪民進黨玩殘、玩爛能源政策，三不五時就要甩鍋馬英九，這說得過去嗎？