【即時短評】反尹錫悅且非文在寅 解析李在明的務實外交

南韓總統李在明26日在國會發表施政演說，就外交與安全政策，李在明表示，推進外交不應談進步或保守，唯一判斷標準應為國家利益。不分陣營，應以國家利益為重，奉行「實用外交」，機智地應對經貿、供應鏈問題以及國際秩序變化。

日本朝日新聞韓國新聞記者箱田哲也以「反尹錫悅」和「非文在寅」闡釋李在明「實用外交」的意涵。所謂「實用外交」，是指李在明試圖以務實、靈活的態度處理國際關係，優先考慮韓國的經濟、安全與國民利益，而非意識形態或歷史恩怨主導外交。

李在明對日本政策的定位，與前任總統尹錫悅及文在寅不同。具體來說，李在明的對日政策並非簡單的「反尹錫悅」（即完全否定尹錫悅的親日路線），而是更傾向於「非文在寅」（即避免重蹈文在寅時期對日強硬的路線）。這暗示李在明試圖在兩者之間尋找平衡。

李在明在處理歷史問題，如慰安婦、徵用工、竹島/獨島爭議上，他批評尹錫悅的對日政策為「屈辱外交」，認為對日本過於妥協，損害韓國尊嚴。然而，李在明並未完全回歸文在寅的抗日路線，而是將歷史問題淡化為「小小的差異」，試圖將其與經濟、安全等領域分開處理。

李在明6月當選總統後，提出「實用外交」作為其外交政策的核心。這種外交理念有三大原則：務實合作：優先考慮韓國的經濟發展、安全保障與國際地位，而非被歷史問題或意識形態綁架。多邊平衡：在韓美日聯盟的基礎上，維持與中國、俄羅斯的適度關係，避免過度依賴單一強國。歷史問題的切割：將歷史爭議（如慰安婦、徵用工）與經濟、文化、安全合作分開處理，採用「兩軌外交」，即歷史問題歸歷史問題，其他領域繼續合作。

「反尹錫悦」與「非文在寅」反映了李在明對日本政策的微妙定位，需結合前任總統的政策背景來理解：

尹錫悅在2022-2025年執政期間，推行親日政策以修復韓日關係。例如，他支持韓國財團代付徵用工賠償金，並對福島核處理水排放持默認態度，試圖強化韓美日三邊合作。這些政策被李在明批評為「屈辱外交」，認為過於讓步日本，損害韓國民族尊嚴。 然而，李在明的「反尹錫悅」並非完全否定其政策。他在就職後表示，將部分延續尹錫悅的對日政策（如徵用工問題的財團代付方案），顯示其並非全盤反對尹的路線，而是選擇性地調整。

文在寅（2017-2022）執政時期，對日態度強硬，強調歷史問題的正義。例如，2018年韓國最高法院判決日本企業需賠償徵用工，導致韓日關係惡化；文在寅政府還推動慰安婦問題國際化，並反對日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）的續簽。

李在明的對日政策被認為「非文在寅」，意味著他不願重回文在寅時期的全面對抗，而是試圖在歷史問題上保持批判的同時，推進務實合作。例如，他對福島處理水問題不再激烈反對，而是提出「加強監測」作為妥協方案。