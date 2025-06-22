【重磅快評】川普下令攻擊伊朗打開潘朵拉盒子 盒裡獨缺和平

川普真的幹了。B2隱形轟炸機趁著黑夜炸了福爾多等三個核設施基地。這是伊朗自1979年霍梅尼發動伊斯蘭革命成立政教合一的神權政府迄今46年，美國首次對伊朗的直接軍事攻擊。川普在白宮發表談話時說，「該是和平的時刻了」，但他似乎渾然不知，這是打開了潘朵拉的盒子，盒子裡什麼都有，但唯一缺少的，就是和平。

美國對以色列的支持，在這一轟炸後，已經無庸置疑。美國將以色列的存亡，當成美國自身的命運，而以色列在過去10天已被伊朗轟炸得七葷八素，搖搖欲墜，於是原說要兩個禮拜再決定是否對伊朗動武的川普，連一個禮拜都撐不了就進場了。

但此刻最高興的只有以色列總理內唐亞胡一個人，勉強加上他庫利德集團內閣，僅此而已。但美國人民並不認同川普的行動，而整個世界則陷入深刻的憂慮。就連以色列人民，都不一定以為這是一件好事。

內唐亞胡將美國拖下水，他終於有了一個強大的依傍。如果美國再不出手，他領導的整個右翼政府都將面臨下台命運，而他自己則可能因為過去的貪腐案件鋃鐺入獄。但川普已經救了他，今晚他不但可以安心入睡，在睡夢裡甚至會笑個不停。

伊朗當然也可能低頭，因為保守的神權政府在伊朗並不受愛戴，為了避免被人民以將伊朗帶來戰禍為由逼著下台，它也可能以不太體面的方式求和。但這一情況發生的機率無限趨近於零，作為以神為名義掌控最高權力的哈米尼，怎能以讓真主及穆罕默德蒙羞方式，在挨打了之後繳械投降？

被美國攻擊後，伊朗內部就算是為數頗眾的親美派也必須力挺現在的政府，任何出來抨擊現政府的，都將被視為叛國。哈米尼及革命衛隊的地位不但不因被美國攻擊而降低，事實正好相反，這個政府此刻的神聖性恐正達到了歷史的頂峰。更反面與反諷的是，伊朗製造核彈的核武計畫，至此反而成了伊朗必須誓死達成的國家目標。

哈米尼第一時間的反擊目標可能不會針對美國，而是繼續攻擊以色列。他要讓此刻感到高興的那個人重新感受痛苦。如此也可以避免B2或載彈量更多的B52對德黑蘭等主要城市以航空炸彈進行重擊。

但美軍仍將因以色列繼續遭受伊朗飛彈蛋洗而再度空襲伊朗。不過，美國不會討得更多便宜，因為伊朗將獲得攻擊美軍中東多處基地的正當性，再次遭美攻擊的伊朗勢必會選擇性地攻擊若干美軍基地作為報復。

而這時，川普將陷入進退維谷的窘境，因為原以為可以摧毀核設施為名義就退居一旁，坐收「和平時刻」的到來，最終卻必須面臨是否投入到與伊朗全面戰爭，亦即民主黨參議員所聲稱地「夢遊般地陷入第三次戰爭」的糾結與掙扎。

這就是川普並不期待的潘朵拉的盒子，這個盒子裡不會有和平。多任美國總統都曾試圖避開的「美伊戰爭」，竟然就由一位標榜從未發動戰爭，甚至就在一個月前首訪中東發表演說時，譴責過去美國干涉主義傳統的總統所點燃。而他竟對裡頭裹藏著的凶險，缺乏敏銳而審慎的度量。

歷史發生的路徑，從來就不是一塊電路板上被設定的電路，沒有任何一個歷史事件是按當事的政治人物所寫好的劇本演出，一次攻擊不會只是一次攻擊，它會衍生出一千萬種變化，而這些變化就算是史上最偉大的軍事大帝也無法操控。二戰中叱吒一時的希特勒，恐怕從未想到他會在一個地堡中飲彈自盡。

當B2扔下據稱是六枚的鑽地彈時，歷史的步履就突然轉了向了，美國的眼神與心力重新從亞太移回中東，並在這裡與中、俄這兩個美國愈來愈顯得力有未逮的對手進行博弈，但與中俄仍能躲在幕後操弄不同，美國是親自粉墨登場，敵暗我明，美國事實上處於極其不利的境地。

美國倒撥歷史時鐘的真正意涵可能不在中東，而在於為它自己的衰落撥快了時針。潘朵拉的盒子裡什麼都有，是否也有美國殞落的塔羅牌？世人此刻都在不安中，急著找尋答案。