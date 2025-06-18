【重磅快評】川普出兵伊朗？美國正走向另一個帝國墳場

西方媒體預測，美國總統川普可能在幾天內向伊朗發出最後通牒，要求伊朗完全放棄核計劃，否則美國將加入以色列軍事行動，對伊朗進行聯合打擊。如果真是這樣，一向以愛好和平示人的川普，等於準備轉變為一位帝國主義者。

川普去年競選辯論時稱，他上一任期內從未發動過戰爭，是若干年來唯一的一位不曾發動戰爭的美國總統。但如果這次美軍淌入以色列與伊朗之間的渾水，不論是主動、被動，都將讓他維持的記錄破滅。

不過，美國就算參戰也是有限度的，派出地面部隊進入伊朗推倒如今政教合一的神權政府，可能性接近於零；最可能的只是派出戰機去轟炸伊朗現政府的重要據點，迫使其屈服。而更單一的攻擊目標，則是用鑽地彈GBU-57A/B，一舉抹除位於伊朗福爾多的地下鈾濃縮設施。

川普最近的確更像一位想要繼續掌控全球的總統，就像他張口就威脅：美國完全知道伊朗最高精神領袖哈米尼的藏匿地點，只是沒計畫除掉他而已。

不過，若是這樣，這一行為模式將與在西點軍校畢業典禮上的致詞背道而馳。他在西點軍校說，強調「優先考慮保衛所有國家、而非我們國家的日子結束了」。當時這話被解讀為他的孤立主義傾向，正在形塑美國未來的全球角色。亦即，他希望美國以後更多地只要自掃門前雪就罷，不要去管別人的瓦上霜。

但如今，剛用閱兵替自己慶生的川普，好似真的對用兵起了莫大的興致。用動用武力去恢復美國在全球呼風喚雨的往日榮光，彷佛又變成他的奮鬥目標。

如果川普只是炸一炸伊朗就收手，他就還算是一個清醒的美國總統。拿一些唬人的武器，將德黑蘭或一些要塞炸出一團團絢爛的火球，將美國的「強大」再次映入世人的眼簾，就算大功告成了。美國就不算太失分。

如果他竟利令智昏地決定要派出地面部隊，想用武力去顛覆伊朗現今的保守派神權政府。那估計習近平與普丁將樂不可支地拉出板凳，好整以暇地仔細端詳美國衰落全新篇章的每一個過程。

就像美國智庫國防優先基金會中東項目主任凱拉尼克在紐約時報撰文的那樣，對伊朗出兵將是美國的災難。她舉了20餘年前人侵阿富汗的教訓為例，說美國原也以為這是一千多美軍的小規模戰役，最後卻演變成為時20年的災難性入侵。

文章連美國用戰機去轟炸伊朗都採反對態度，她嘲諷，美軍對胡塞武裝耗費了70億美元卻徒勞無功，美國連只算一支混亂的武裝組織的胡塞都控制不了，遑論伊朗。

川普並不是真地想讓美國重回帝國主義路線，意欲在全球繼續它的霸業；而應是他被猶太勢力裹脅了，以色列想要解除國土面積比它大了60倍的敵人的武裝，就必須動用其在美國內部的猶太力量，拖美國下水，幫它一勞永逸地剷除區域內的最大威脅。被猶太金主支持上台的川普，根本沒有袖手旁觀的餘地。

不過，就算川普真動用了他自認剽悍無比的美軍戰機去炸了伊朗，反而將更加鞏固伊朗的擁核意志。因為伊朗主和派坐上談判桌的最終結果，竟是引來美國與以色列的聯合打擊，那剩下的唯一答案就是堅定不移地製造出伊朗這個古文明國度的第一顆核彈，才能讓美國與以色列冷靜下來。那麼，當美國終於看到一個實現核武裝的伊朗，又當如何？

美國近二、三十年來的決策品質每況愈下，它的腦袋與身體總是分離。當它的腦袋不斷將中國視為最大的戰略威脅與對手的同時，它的身體卻一直留在歐洲與中東糾纏不清。這次華盛頓如再被伊朗的核議題拉回中東，並從此深陷其中，中國大陸形同又一次免費贏得了長時間的和平發展機遇。

美國在20幾年前一頭栽進阿富汗這個帝國墳場，幾乎去了半條命；現在的伊朗，可能是第二個帝國墳場。被制裁了幾十年如今看似弱不禁風的伊朗神權政府，正用它的虛弱外表引誘著美國出兵。只要美國的地面部隊在波斯灣北岸登陸，總是一板一眼的北京，大概都不排除可以開個趴慶祝了。

好大喜功的川普，會不會掉入另一個戰略陷阱跟泥淖呢？全球都在拭目以待！