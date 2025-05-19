【重磅快評】台獨金孫賣台論 蔡英文認同賴清德說法？

520前夕，賴清德總統語出驚人拋出「中國要併購台灣就要提條件」，出乎意料把「台灣可併購」列入選項；台獨金孫公然兜售「新賣台論」，用併購模糊統獨，顯然把民進黨「台灣前途決議文」拋腦後。中國大陸若可併購、美國當然也可以出價，台灣彷彿待價而沽的商品，前總統蔡英文認同賴清德的說法嗎？

賴總統日前接受「敏迪選讀」網路節目專訪，主持人問到「為何不與對岸談判？」賴清德回答，「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，中國要併購台灣就要提條件，不是台灣來提條件」。換位思考，如果今天是國民黨主席朱立倫或立法院長韓國瑜拋出同樣言論，綠營將如何口誅筆伐賣台主張、政論節目一定罵到狗血淋頭；藍營一提就是「紅色在地協力者」，再度證明「綠色雙標」，賴清德可以、韓國瑜不可以。

朱立倫今天重批賴清德是「賣台總統」，他嘲諷說，「原來以後兩岸關係不能再講統一、只能講併購」，講「敵意併購」不違法、講「武統」就要驅逐出境；講「合意併購」不會被抹紅、講「統一」一定會被抹紅。

前總統陳水扁當年520就職典禮曾拋出「四不一沒有」路線，馬上被獨派罵到臭頭，但賴清德在520前拋出併購論，綠營似乎竟雲淡風輕。賴清德在當選前曾允諾執政將延續「小英路線」，難道併購論是蔡英文路線？府院黨布滿綠共之際，賴政府甚至定義中國大陸為「境外敵對勢力」，賴總統此番言論是否違背「反滲透法」？

事實上，民進黨台灣前途決議文開宗明義指出，「台灣是一主權獨立國家，任何有關獨立現狀的更動，必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。」這一段話，曾是民進黨人士和跑綠營記者耳熟能詳的聖經，曾幾何時已成神話。

國家構成四要素：「人民、領土、政府、主權」，主權係指國家擁有至高無上的決策與執行政策的權威，不論統獨或併購，都要全體台灣人民同意，不能任由總統或執政黨片面決定，更不可能像菜市場般豬肉買賣。中國大陸若可併購，台灣似乎也可成為美國第51洲，賴清德到底是向中共領導人習近平或美國總統川普喊話？

國家的組成是為了守護人民和土地，完全不同於追逐利益最大化的企業公司，民進黨「台獨黨綱」要建立台灣共和國為終極目標，「台灣前途決議文」也不容台灣被買賣併購，賴總統如果心中還有創黨精神，就不可能提出如此不倫不類到的比喻，否則這不是賣台論，什麼才是賣台論？賴總統的談話若是為了鋪陳暖場520演說，現在看來沒有超前部署的效果，卻成提前放火的災難。

從兩國論互不隸屬到兩公司可以併購，賴總統髮夾彎何止180度。台灣前途決議文是民進黨的創黨精神，台灣未來需要2300萬台灣人全體決定，賴總統忘了民主、忘了創黨精神，如果不是失言、就是失格，台獨前輩李登輝、黃信介、辜寬敏、鄭南榕等人如果地下有知，不知心中會作何感想？