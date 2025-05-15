【重磅快評】台灣學得了卡達嗎？

川普又一次表演什麼叫「赤裸交易的美國夢」。美國總統川普近日展開中東行，傳出卡達準備送上一架價值約4億美元的豪華飛機，卡達官方說這不是送給川普的私人禮物，而是「政府對政府」的交易。國際輿論譁然，但美國司法、輿論與體制早已對這位「交易總統」無能為力。川普不但說「不接受就太笨了」，他之前更說過：「各國若想與我打交道，就得掏錢。」

於是我們該問：台灣，有沒有卡達那樣的籌碼？

先不論我國法律能不能允許送飛機給美國總統，單說掏錢，我們可是誠意滿滿。

先有台積電宣布將在美國亞利桑那州追加1000億美元投資，總額達1650億美元，興建多座晶圓廠、先進封裝設施與研發中心，成為美國史上最大單筆外資投資案。之後投資金額還被川普追加到2千億美元。這一舉措表面上看是台積電為了應對美國關稅威脅與地緣政治風險，實則也代表台灣在美國面前的「投資外交」策略。問題是，台灣真的能像卡達那樣靠巨額資源和投資換取美國的尊重與支持嗎？答案顯然不樂觀。

台灣是近年美國「去中化」產業鏈的模範生，不僅主動外移技術重鎮、奉上半導體製造命脈，還連著兩年組成史上最大投資美國團。美其名是「布局全球」，實則是希望在美中對抗的棋盤上，換得「戰略棋子」多一分被善待的可能。但迄今這些巨額投資、配合政策，並未換來川普政府對台更多承諾。

細究卡達之所以能獲得川普青睞，並非只是因為「有錢」，而是它清楚自己的地緣戰略價值。它是全球能源要角，扮演沙烏地與伊朗之間的微妙緩衝者，它深諳地緣政治之道，長期與世界強權交好。此次送飛機只是讓川普龍心大悅，更開心一點。而台灣呢？我們拚命投資、買武器、配合科技封鎖，在美國媒體與政治場域中，卻始終只是「議題之一」，不具「不可替代性」。

台灣雖然有台積電這樣的科技巨頭，但川普及其團隊始終把台積電視為「美國半導體產業的外包廠」，而非台灣的戰略盟友。台積電在美國的產能占比短期內僅約5-7%，台灣仍是全球最重要的晶片生產基地。這意味美國對台積電的依賴，更多是技術和產能上的，而非政治承諾。

此外，台灣企業大手筆投資美國，雖然有助於鞏固台美經濟關係，但也帶來「被美國掏空」的疑慮。台積電生產重心逐漸移向美國，可能削弱台灣本土產業鏈的完整性，長遠看反而削弱台灣的經濟自主權。這種「投資換支持」的策略，並非無風險的政治籌碼。

川普這類政客從來不靠道德判斷行事。他不在乎民主自由、不思考人權問題，他只問：「你能給我什麼？」這種赤裸的交易觀念真實揭露國際政治最殘酷的邏輯：不是誰站在道德高地，就能獲得安全保障；而是誰能讓對方「不能失去你」，才有話語權。

台灣能不能學卡達，關鍵不在送不送飛機，而是我們敢不敢坦誠面對自己在國際上的尷尬處境。當我們只會向華府遞交支票，卻不敢要求回報，註定會被更加無視。