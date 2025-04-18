快訊

全台檢調大搜索 朱立倫：賴清德只差一步就宣布戒嚴了

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】連署搜黨部共諜案不搜總統府 檢隨政治起舞？

聯合報／ 本報記者 王聖藜
檢調偵辦罷免連署案搜索、聲押台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片
檢調偵辦罷免連署案搜索、聲押台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片

偵辦大罷免一階連署造假案，檢察官不惜以搜索、聲請羈押禁見鎖定藍罷團，劍指藍營黨部本營，查偽造文書、個資法的輕質罪行，祭高強度強制處分，為司法實務上僅見，檢察官一片風生水起，更顯對政治勢力只懂得屈從、討拍。

從台南查辦王定宇、林俊憲罷免連署案點燃頭香，台北續辦吳思瑤、吳沛憶案，搜索票追到國民黨台北市黨部，新北辦蘇巧慧、李坤城、吳琪銘、張宏陸案，高雄接力再辦許智傑、黃捷案，案子都正在發展。

檢察官們為連署案動起來，一波未平一波又起，好奇的是，為何只選藍罷團查辦，是犯罪嫌疑人本身的顏色？是檢察官辦案心中的顏色？還是兩者都有？

人事倫常有先來後到，案子受理也有先後，司法看待告發的每一案，應一視同仁。古羅馬代表公平正義的「司法女神」一手持天平、一手持劍，象徵我心如秤，也是司法人的圭臬，檢察官有案擱著不辦，專挑討好當權者的辦，自失執法人應有高度。

廿年前司法改革會議有一項結論，竊盜擾民最讓人厭惡，八年前司法改革國是會議，檢察官的行政屬性是討伐的題目；今日詐欺案讓重點地檢署案量爆增、檢察人力吃緊是現實上的困境，但檢察有限資源卻投注在區區連署案，是為哪樁？

死亡、偽簽、代簽、抄名冊的連署，固然違反法制，不過，罷免是政治議案，人民更在乎的是與個人法益有關的切身小案，老百姓想相信司法，往往等不到一個公義的小確幸，倒見檢調大軍查辦連署案「對接」政治，難怪被嫌曲意配合政治勢力。

偽文及個資法非重罪，搜索取證已夠前所未聞，再以勾串滅證聲請羈押疑犯，檢察官處理此等案件不僅違反比例原則，「大家一起來」更是不知節制。

共諜事涉叛國，比起假連署對國家安全的傷害，重要幾倍都不止，共諜的串證技巧，應更勝於偽造文書犯，當查出共諜來自總統府、外交部都不見檢察官搜索行政機關，查個告發連署案卻搜了在野黨黨部，辦案標準是什麼？

綠營與藍營國會席次差不多，大罷免的結局，關乎立法院版圖的變化，打擊藍委只要略贏一二，綠委就成國會最大黨。政治人物搞鬥爭是本業，但檢察官不必，民主法治的價值與司法威信的累積守成不易，檢察官偵查權萬不可與政治共舞。

重磅快評

延伸閱讀

影／黃呂錦茹深夜羈押庭 國民黨號召再上街頭戰獨裁

黃呂錦茹羈押庭防止民眾再度破防 20公分地樁固定鐵馬護欄

查國民黨罷綠「幽靈連署」6人聲押全交保 新北檢今提抗告

民進黨基市宣講搭配臨時連署站 促罷免二階達標

相關新聞

【即時短評】連署搜黨部共諜案不搜總統府 檢隨政治起舞？

偵辦大罷免一階連署造假案，檢察官不惜以搜索、聲請羈押禁見鎖定藍罷團，劍指藍營黨部本營，查偽造文書、個資法的輕質罪行，祭高...

【即時短評】蔣萬安戰狼式丟「倒閣球」 賴清德面臨兩大困局

大罷免浪潮已經演變成國家機器司法戰，台北市長蔣萬安驚天一呼「倒閣說」，打破藍營縣市長溫良恭儉讓形象，蔣萬安「戰狼式」丟球...

【重磅快評】牛排吃多了怎會回頭啃槓子頭？

川普劍指中國，不客氣地攪亂全球經濟秩序的關稅貿易戰，中國不客氣接招、回敬後，僅管制對美稀土貿易一項，美國頓時陷入慌亂，就...

【重磅快評】向總統說不的勇氣 誰是台灣的鮑爾

美國聯準會（Fed）主席鮑爾又被川普總統罵了，川普17日在社群媒體上表示「鮑爾的撤換愈快愈好！」並批評他「總是太慢、總是...

【即時短評】誰說倒閣重選 國民黨一定輸？

用倒閣立院重選來面對罷免，這樣的聲音在國民黨內一直都存在，但國民黨遲遲沒有做成定論，主要是在於擔心民眾黨若不支持，無法通...

【重磅快評】民進黨養共諜，賴清德轉移焦點株連全國

民進黨共諜案連環爆，共諜就在賴清德總統身邊，而且府院黨全淪陷，迫使兼任民進黨主席的賴清德接連兩周都在中常會上就共諜案作裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。