【即時短評】連署搜黨部共諜案不搜總統府 檢隨政治起舞？

偵辦大罷免一階連署造假案，檢察官不惜以搜索、聲請羈押禁見鎖定藍罷團，劍指藍營黨部本營，查偽造文書、個資法的輕質罪行，祭高強度強制處分，為司法實務上僅見，檢察官一片風生水起，更顯對政治勢力只懂得屈從、討拍。

從台南查辦王定宇、林俊憲罷免連署案點燃頭香，台北續辦吳思瑤、吳沛憶案，搜索票追到國民黨台北市黨部，新北辦蘇巧慧、李坤城、吳琪銘、張宏陸案，高雄接力再辦許智傑、黃捷案，案子都正在發展。

檢察官們為連署案動起來，一波未平一波又起，好奇的是，為何只選藍罷團查辦，是犯罪嫌疑人本身的顏色？是檢察官辦案心中的顏色？還是兩者都有？

人事倫常有先來後到，案子受理也有先後，司法看待告發的每一案，應一視同仁。古羅馬代表公平正義的「司法女神」一手持天平、一手持劍，象徵我心如秤，也是司法人的圭臬，檢察官有案擱著不辦，專挑討好當權者的辦，自失執法人應有高度。

廿年前司法改革會議有一項結論，竊盜擾民最讓人厭惡，八年前司法改革國是會議，檢察官的行政屬性是討伐的題目；今日詐欺案讓重點地檢署案量爆增、檢察人力吃緊是現實上的困境，但檢察有限資源卻投注在區區連署案，是為哪樁？

死亡、偽簽、代簽、抄名冊的連署，固然違反法制，不過，罷免是政治議案，人民更在乎的是與個人法益有關的切身小案，老百姓想相信司法，往往等不到一個公義的小確幸，倒見檢調大軍查辦連署案「對接」政治，難怪被嫌曲意配合政治勢力。

偽文及個資法非重罪，搜索取證已夠前所未聞，再以勾串滅證聲請羈押疑犯，檢察官處理此等案件不僅違反比例原則，「大家一起來」更是不知節制。

共諜事涉叛國，比起假連署對國家安全的傷害，重要幾倍都不止，共諜的串證技巧，應更勝於偽造文書犯，當查出共諜來自總統府、外交部都不見檢察官搜索行政機關，查個告發連署案卻搜了在野黨黨部，辦案標準是什麼？

綠營與藍營國會席次差不多，大罷免的結局，關乎立法院版圖的變化，打擊藍委只要略贏一二，綠委就成國會最大黨。政治人物搞鬥爭是本業，但檢察官不必，民主法治的價值與司法威信的累積守成不易，檢察官偵查權萬不可與政治共舞。