【重磅快評】川普給90天關稅寬限期 換取談判空間或找下台階？

在「川普大帝」的時代，沒有什麼不可能。前一天，美國政府信誓旦旦啟動對各國的對等關稅，引爆股市血流成河，沒想到大家一覺醒來，發現竟多出90天的暫緩實施寬限期，唯獨中國大陸除外，還被加高到125%。此舉立即引發市場狂歡，多國股市飆漲，但狂歡之後要問，為何川普政策突然踩煞車？

原因，至少有三個。

一是股市狂跌多少發揮制衡力；二是他的美國企業金主反彈；三是美國債市不安。尤其是第三點，近日美國公債殖利率飆漲（代表債券價格下跌）。市場上還有一種傳言是川普在炒股，在美股9日開盤沒多久，紐約時間早上9時37分，川普在社群媒體上發文「這是買進的大好時機!!!」。川普有沒有炒股，這個傳言當然無從證實。

其中，三個原因裡最重要的觸發點恐怕是公債。川普自己就在9日解釋：「即使債市看起來『很美』，但我昨晚看到大家開始有點不安。」

美國的金融霸主地位不容動搖，國債的穩定性非常重要。美債市場本周湧現賣壓，多位重量級經濟學家紛紛發出「金融危機」警告。川普深知公債殖利率上升，將使財政更加困窘；更嚴重的是連最安全的美國公債都慘遭大賣，意味投資人嚇到無所不賣。

至於美債這股賣壓從何而來？美債的主要買家是美國國內投資者，如聯邦政府、聯儲、美國金融機構，外國投資者則主要是各國中央銀行，前二名是日本（1月持有1.079兆美元）、中國大陸（7608億美元）。日本及中國都已否認拋售美債，事實上，一旦拋售，對於兩國自己持有的公債也會造成價值減損。不過大陸持有的美債已從2013年11月的歷史高點（約1.32兆美元）減少超過40%，被解讀為大陸要逐步降低對美元資產的依賴。

整場關稅戰最重要的關鍵仍是中美交手。看過川普《交易的藝術》這本書，應該不難摸索出他的談判路徑。他的談判核心哲學極具目的導向，交易目標明確，聚焦「獲取最大利益」。在這一場對等關稅戰裡，他的頭號目標就是中國大陸。

川普給的這90天寬限期，讓他可以專心「對付大陸」。擅長談判的川普，及很會打打談談的中共，都是談判桌上的高手。對美國來說，大家玩合縱連橫，先安撫俄國，看歐盟（EU）表態，昨日EU決定報復，美國態度馬上緩和。擅長利用「心理戰術」的川普，對中國單獨加徵至125%，可以創造「殺雞儆猴」效應，迫使其他國家加速妥協，符合他崇尚的「極限施壓」操作手法。

川普的談判策略是靈活應變，不拘泥傳統規則，隨時調整策略以適應局勢。因此這次他給與市場90天寬限期，無須感到意外。且透過「10%基準關稅+對等關稅」分層架構可以測試各國談判意願，看看誰聽話、誰得要被教訓。這場關稅戰情勢瞬息萬變，永遠不知道下一秒鐘會發生什麼事。