【重磅快評】原盼美國幫拉雪橇 川普卻要整個格陵蘭

美國副總統范斯即將率團訪問丹麥自治領地格陵蘭。美國總統川普強取格陵蘭的姿態已經激怒丹麥與格陵蘭；范斯也在Ｘ平台上批評丹麥不是一個好盟友，並強調如果美國需要格陵蘭，那麼川普就會得到它。美國訪問團明顯不受歡迎，但范斯仍將不請自來，擺明侵門踏戶，你奈我何！

白宮原宣布，萬斯的妻子烏莎.萬斯將率團訪問格陵蘭，團員包括白宮國安顧問沃茲和能源部長萊特；烏莎計畫拜訪當地歷史遺址，了解格陵蘭文化遺產，並觀賞狗拉雪橇比賽。但丹麥總理指責美國代表團對丹麥和格陵蘭造成令人無法接受的壓力；格陵蘭政府更說，沒人發出訪問邀請，美國此舉「高度挑釁」。

不過，川普強調，美國訪問團是受到格陵蘭人的邀請，「他們非常感興趣」；美國人的訪問被形容為恐怖攻擊，但事實並非如此，美國人的訪問不應被視為威脅。川普還透露，目前美國正與格陵蘭人民合作，推動某些事情的發展；他補充說，「是他們打電話給我們，不是我們打給他們。」

根據格陵蘭媒體報導，原來是格陵蘭狗拉雪橇協會曾期待美軍直升機協助運送狗、雪橇和雪地車，因此協會主席寫了一封信，邀請美國國防部長出席當地狗拉雪橇比賽，體現支持北極合作的良好國際關係，並強調這次邀請與政治無關。不過，這項邀請被格陵蘭政府否決，寫好的邀請函最後並沒有寄出。

在丹麥和格陵蘭政府的強烈反彈下，白宮宣布訪問團將改由范斯率領，並以參觀美軍太空基地為主，取消原訂出席狗拉雪橇比賽和其他訪問行程，白宮國安顧問和能源部長也不再隨行。而美國副總統參訪美國海外軍事基地，至少看起來不再那麼敏感。

川普多次以美國的國家安全為由，聲言必須接管和擁有格陵蘭，甚至不排除採取軍事手段。不過，一月民調和三月格陵蘭議會選舉結果都顯示，絕大多數格陵蘭人都不想當美國人；目前政黨雖仍在談判組建新聯合政府，但五個朝野政黨領袖已發表共同聲明，不接受川普併吞和控制格陵蘭。

川普顯然有不同的認知和做法。格陵蘭狗拉雪橇協會簡單的期待，或許讓自大的川普認為，格陵蘭人希望成為美國人；狗拉雪橇協會的聯繫，也或許更讓狂妄的川普相信，可以繞過強硬的丹麥和格陵蘭政府，直接與格陵蘭人民交易，推動美國的擴張大業。

格陵蘭狗拉雪橇協會原本期待美軍直升機幫忙運載狗、雪橇和雪地車，但川普要的卻是整個格陵蘭！狗拉雪橇協會想邀請美國國防部長，但美國國防防部長並未在白宮宣布的訪團名單內；狗拉雪橇協會也強調這項邀請與政治無關，但事情的發展顯然超乎其想像。川普有的是錢，美國有的是資源，類似狗拉雪橇等組織，會成為格陵蘭的破口嗎？