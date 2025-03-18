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【重磅快評】玉山論壇燒旺疑美論 會強化美國疑賴論？

聯合報／ 主筆室
玉山論壇 疑美論戰 丹麥前總理拉斯穆森（圖）昨在玉山論壇開幕式致詞，直言「在川普執政下，我們不再能仰賴白宮」。記者許正宏／攝影
玉山論壇 疑美論戰 丹麥前總理拉斯穆森（圖）昨在玉山論壇開幕式致詞，直言「在川普執政下，我們不再能仰賴白宮」。記者許正宏／攝影

昨天開幕的第八屆玉山論壇出現尷尬場景：丹麥前總理、北約前秘書長暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森，當著賴清德總統和美國在台協會處長谷立言的面提出「疑美論」；谷立言雖拉著台灣為川普辯護，卻很難解釋清楚。賴清德或許沒料到，外交部同為主辦單位、配合總合外交、提升台灣與印太及世界鏈結的玉山論壇，竟然以「疑美論」開場。

川普已經幾度公開表示要購買丹麥所屬的格陵蘭，即使丹麥總理和格陵蘭總理多次拒絕，川普仍強調不論用軍事或經濟手段，都要控制格陵蘭；美國也被質疑介入日前舉行的格陵蘭議會選舉，但格陵蘭民眾用選票拒絕了川普。現在，丹麥人對美國的怒火竟然燒到台北來，會不會燒得賴清德坐立難安？

拉斯穆森說，歐洲長期視美國為可靠且值得信賴的夥伴，但川普政府執政下，「我們不再能仰賴白宮」；美國與歐洲國家的關係自川普上台後發生轉變，川普看待的3個全球權力中心是華府、北京和莫斯科，拉斯穆森直白地問，台灣和烏克蘭怎麼看待這件事？

面對拉斯穆森的不滿和撩撥，谷立言努力為川普澄清，並推台灣來為川普背書。他指出，川普上台後對世界和平的承諾很清晰，在歐洲代表著快速結束烏克蘭戰爭；在印太地區，則代表著要強化嚇阻力量，以避免戰爭爆發。谷立言強調，美國會繼續支持台灣自我防禦能力與社會韌性，尤其是面對中國的軍事、經濟和外交施壓行動。

谷立言特別歡迎賴清德的三項做法：防衛支出提高到GDP的3%、打擊中國間諜與影響力行動、台灣製造產業移出中國。不過，台灣提高軍費有利美國軍工複合體，台灣產業移出中國將對川普的美國再工業化做出貢獻；至於兩岸衝突升高，谷立言只保證支持台灣自我防衛，和川普一樣，不保證協防台灣。

即使是拜登時期任命的谷立言，也拚命為川普講話，扮演了稱職的美國外交官角色。不過，川普的政策讓「今日烏克蘭，明日台灣」的意象益發鮮明，而他對待格陵蘭和丹麥的態度又如此霸道；丹麥前總理現身說法，谷立言的解釋，根本化解不了「疑美論」。

蔡政府時期創設的玉山論壇，反映了蔡英文串聯民主價值同盟的思維。但川普上台，先對民主盟邦下手，加拿大和丹麥都很受傷害，川普親手埋葬了民主價值，也裂解了民主同盟。賴清德在外交政策上延襲蔡英文路線，但這次玉山論壇的操作，卻讓「疑美論」燒得更旺，會不會燒出賴清德的外交災難？

一場玉山論壇，讓谷立言連日來為「疑美論」不斷消毒的努力，化為烏有。賴清德怎麼跟美國交代？丹麥前總理的談話，也反映了賴清德不敢說的不安全感嗎？丹麥前總理強化了台灣的「疑美論」，也可能同時強化了美國的「疑賴論」。

川普 玉山論壇 美國在台協會

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