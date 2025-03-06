【重磅快評】川普別得意得太早 美國通膨馬上就要來臨

美國總統川普在4日的國會演說中，宣稱在短短六周內，吸引了1.7兆美元的新投資，其中就包括台積電宣布在美國投資1650億美元以生產晶片。上任43天的川普滿臉自信地說：「我們一毛錢也不用給他們… 他們來（投資）是因為他們不想被課稅。這非常神奇（amazing）！」

川普自豪關稅戰帶來的效果，但別說台灣人愛疑美，台灣投資人最崇拜的巴菲特爺爺，最近罕見公開評論自家總統川普的關稅政策。他認為川普的懲罰性關稅在某種程度上是「戰爭行為」，可能引發通貨膨脹並傷害美國消費者。巴菲特指出，關稅最終會變成「商品稅」，由美國消費者承擔更高的成本。這是巴菲特繼2018年和2019年對川普貿易政策發表評論後的最新表態。

川普現在一定聽不進這話，他使用高關稅這一武器正是志得意滿、得心應手，到處點火的結果是，已引發加拿大、墨西哥、中國等國的強力反制。

美國自4日凌晨對加拿大、墨西哥開徵25%與中國新一輪10%關稅。加拿大總理杜魯道隨即宣布，加拿大立即對價值300億加幣（約新台幣6789億元）的美國進口商品，包括橙汁、花生醬、咖啡、化妝品、輪胎、水果和葡萄酒等課徵25%關稅，他還批評美國對加國課徵關稅之舉「愚蠢至極」。

此外，加拿大計劃在21天後對價值1250億加元的美國產品徵收相同稅率的關稅，涵蓋汽車、鋼鐵等，以及一系列食品和農產品。

雖然加拿大對美國的報復性關稅，可能會使加拿大的GDP增長減少2-4個百分點，甚至可能導致經濟衰退。但是加拿大目前反美情勢高漲，並沒有因此退縮，有民調顯示，27%民眾視美國人為「敵人」。甚至主張把「美式咖啡」改名為「加式咖啡」，由此可知加拿大人對美國的仇恨值有多高。

除了關稅， 加拿大還考慮其他非關稅措施來反制美國。安大略省省長道格•福特揚言將切斷對美國的電力供應及其他能源出口。福特強調「美國依賴加拿大的能源，必須讓美國感到痛」。安大略省是美國紐約州、密歇根州和明尼蘇達州的主要電力供應來源。此外，安大略省還考慮停止向美國出口鎳。這些措施可能對美國製造業和能源供應造成重大影響。

中國及墨西哥也都有反制措施。中國對從美國進口的多種食品徵收高達15%關稅，並對15家美國公司採取懲罰性貿易措施；墨西哥總統薛恩鮑姆宣布將對美國商品徵收報復性關稅，並於3月8日公布具體措施。

也許川普自知殺得太過火，怕先傷到自己。最新外電報導川普正考慮減免對加拿大和墨西哥某些農產品徵收關稅。

唸過經濟學的人都知道，關稅戰在多個方面違反經濟學理論，因關稅政策通常會提高消費者的價格和企業的成本，這與經濟學中追求效率和降低成本的原則相悖。其次，關稅戰可能違反WTO（世界貿易組組織）的最惠國待遇原則，導致國際貿易爭端。關稅更會導致供應鏈成本增加和混亂，特別是在跨境貿易。

「川普大帝」儘管不把國際經貿規則放在眼裡，一切遊戲規則由他來訂，但接下來要面對的就是國內物價上漲的通膨壓力，或是民眾家裡突然沒電，屆時他的民調支持率還會像現在一樣嗎？其次，北美一體化市場被破壞後，可能導致供應鏈中斷和競爭力下降，關稅戰受傷的將不只是加拿大，美國人已經感受到，甚至有不少民眾跨境到加拿大採購日常用品。

啟動關稅戰的國家反映該國的保護主義心態，築起高牆的後果是自家物價會變貴，美國人很快就要自食惡果。