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【重磅快評】「非核家園」被請下神壇了？

聯合報／ 主筆室
台灣在全球返核浪潮下，態度上開始準備。圖為核三廠。圖／聯合報系資料照片
台灣在全球返核浪潮下，態度上開始準備。圖為核三廠。圖／聯合報系資料照片

有跡象，但應該還沒。全球的返核熱潮，台灣日前也發表新版能源政策白皮書，基調還是非核家園，但用詞已漸調整；標題是非核，文字是「政府歸零思考，無預設立場，務實檢視核能延役或核四重啟」，雖然結論維持非核，但行文已不再是鐵板一塊，多少暗示台灣在全球返核浪潮下，至少態度上已開始準備。

全球不再是非核、零核，主觀因素是核電科技迅速發展，無論是克服圍阻體、冷卻塔等巨大設施的微型小模組反應器，小模組也突破過往麻煩的核廢料問題，尤其第四代核融合反應器實驗型已上線併聯，都大大改變傳統核電廠大怪獸的印象。

以往返核急先鋒的歐陸國家如今走得最積極，芬蘭、瑞典宣布核電廠新建計畫，過去零核走的最積極的德國，宣布原列除役計畫的幾座核電廠全予以延役，今天大選的德國能源價格是極重要議題，能源飆漲讓民眾受不了；德國能源油、氣主要靠俄羅斯進口，俄烏戰爭開打後能源價格不止是翻倍漲，重拾核電是務實選擇。

亞洲的日本是返核的重要實踐者。三一一地震日本關閉所有核電廠，過去的十三年在提高設備及審查標準後陸續有十餘座恢復運轉，最近發表的能源策略報告，聲稱原有的三十多座核電廠將全數恢復運轉，尤其讓全球矚目的，日本宣布將在舊核電廠的腹地上新建核電機組，強調將是第四代核電機組。

中國大陸無疑是第四代核電機組的領頭羊。山東省榮成石島灣核電廠已併聯運轉的第四代核融合反應爐，不走時下風行的小模組反應器，已併聯的實驗機組裝置容量雖不大，但後續籌建的十餘機組都是大裝置容量第四代反應器，尤其石島灣正積極研究以液態氫為燃料的反應器，液態氫的熱效率至少是傳統鈾燃料的數十倍。

因為新冠疫情的影響，經濟部已把非核家園達成日期延到明年十月，日子是暫訂；另外提到的重點是減煤、發展再生能源。白皮書的陳述應只是目標，過去幾版的能源白皮書都曾有不同宣稱，但幾乎都以跳票收場。非核家園的目標還高懸神壇，但全球返核客觀環境改變，經濟部應該務實面對。

核電廠 非核家園

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