【即時短評】當白宮X稱川普「國王萬歲」 賴清德還拿香跟拜？

美國總統川普兌現撤銷堵車費的競選承諾,興奮地透過社交媒體喊「國王萬歲」。從川普再任美國總統這一個月來的所作所為可以看出,喊「國王萬歲」並非川普式的幽默,而顯露出「唯美獨尊」帝王心態,但這也讓美國從民主世界領袖淪為無道義的幫派頭目。向來拿香跟著美國拜的民進黨政府,國際處境恐更為艱難。

川普政府19日宣布,已通過聯邦交通部撤銷對於堵車費的核准,兌現川普在競選時的承諾。白宮的社群媒體X出現了「堵車費已死。曼哈頓和紐約得救了。國王萬歲!–總統唐納・川普」("CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"–President Donald J. Trump)這段貼文,還配上川普頂戴皇冠的圖片。

為了「讓美國再次偉大」,川普上任這一個月來,頻頻將矛頭對準過去的盟友,加重關稅迫使加拿大、墨西哥屈服他的邊境政策,還說加拿大應變成美國第51州才會過得更好;川普更奢言要從丹麥手中接管格陵蘭這個世界上最大的島嶼,以維護美國安全,也不排除使用武力奪回巴拿馬運河,換取美國船隻能免費通行。

川普的作為在在證明,他不是要美國「偉大」,而是眼中只有美國;所以川普一聲令下將世界慣稱的「墨西哥灣」改稱「美國灣」,不從的媒體就被禁止參加一些白宮活動,無視自1791年就證明「偉大」的美國憲法第一修正案,哪管新聞自由。

過去愛扮演「世界警察」角色的美國,在川普的的執政下,維持國際秩序不再是美國的任務。川普為了展現有力量去停止俄烏戰爭,聲稱這是烏克蘭發起的戰爭,還說烏克蘭總統澤倫斯基恐是想從美國援助中撈油水的演員、獨裁者。但川普這些言行,都是在澤倫斯基拒絕拿稀土換安全援助之後,再次證明川普眼中只有美國利益。

反觀台灣,自民進黨執政以來,為了持續拿「抗中保台」當成選舉吸票機,不在區域問題上求取天秤的穩定,一味親美仇中,讓台灣失去操作槓桿、以小搏大的空間。

民進黨政府的態度,讓川普有了予取予求的空間。川普在競選時就提出要台灣繳保護費,主張台灣應提升國防預算至GDP的10%,而如今川普當選,賴政府就真的要拉高軍費到GDP的3%,但就在台灣聲稱向美國證明有自我防衛決心後,剛好川普政府也罕見自砍國防預算,削減開支,代表美軍不會提供白吃的午餐。

川普也點名台灣搶走美國的晶片生意,擬針對半導體課至少25%稅率。賴清德總統在召集國安高層會議後,提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」,期盼和美國等民主夥伴攜手合作。但賴政府恐怕也是表錯情,因為在傳出台積電直接與川普核心官員接觸後,台灣恐不再是美國的戰略夥伴,單純是美國利益的在商言商。

民進黨政府過去不斷對內宣揚「台美關係史上最好」,更將「疑美論」與「親中」畫上等號,但從川普上台後的思維看來,川普口中所謂的讓美國偉大,並非是要重新擔負起維持社會秩序的角色,而是獨善其身。賴總統自稱台灣是棋手不是棋子,但若還是緊隨川普搖擺,隨時都可能是棄子。