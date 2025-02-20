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【即時短評】治國跟著網紅走 要政府幹什麼？

聯合報／ 記者屈彥辰
網紅八炯（右）、閩南狼（左）。圖／聯合報資料照片
網紅八炯（右）、閩南狼（左）。圖／聯合報資料照片

近期民進黨政府為了「中國」二字，頻頻大動作，看似為保國安，實踐「抗中保台」的核心理念，實則全因部分網紅的兩三句話，便能「使喚」政府嚴正處理。當治國淪落為網紅都能指點江山的低層次水準，國政墮落成兒戲，這個政府還能信嗎？

網紅「八炯」和他的好兄弟「閩南狼」近兩三個月內「大放異彩」，藉由表態反共，拳打國民黨，腳踢民眾黨，贏得台派的喝采，也賺了一波台灣媒體的曝光，名利均有之。

網紅如何治國又指點江山，看八炯就知道。八炯在不久前，斷言台灣有超過20萬人擁有中國大陸身分證，且有專辦大陸身分證的機構，頓時引發譁然。內政部長劉世芳隨即下令徹查，爾後表示「網紅所言有點誇張」，在5日時表示，目前約談30多位，已取消3人戶籍。劉部長查察結果，顯與八炯提供的數字相差甚遠。

八炯與閩南狼也曾直播中點名，國民黨立院黨團總召傅崐萁悄悄在立院官網上拿掉「廣州暨南大學法學博士班」的學歷，並質疑包括大陸暨大與華僑大學兩間學校很有問題。教育部長鄭英耀今則宣布，這幾間學校可能存有特別政治目的，未來不再採認學歷。

綜合可見，假設上述問題真如此嚴重，民進黨政府過去八年執政始終沒有動作，是否意味怠忽職守？如今網紅說一，賴政府動一，認真「雅納建言」，倘查察後赫見與事實不符，豈不是「高層無能，累死基層」？

問題更在於，這群人具有這種「喊走就走」的「權力」（power）的同時，卻未負相應責任。八炯說台灣有20萬人擁有大陸身分證，內政部查察後不符事實，有相關單位主張課責嗎？答案是「沒有」。

「貞觀政要」有一段話，勸誡為政者：「為政之要，惟在得人。用非其才，必難致治。」見民進黨政府甘於讓網紅不必負責地介入國政，施政不得民心，為政不盡人意，似是意料之內。

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