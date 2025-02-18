【重磅快評】風電爛攤又添一樁 經濟部別只哭窮不罰錢

蔡政府時代大力推動綠能，其中又以離岸風電建置為主力。不過，近日卻傳出力麗集團投資的「海峽一期」風電廠，因為進度嚴重落後，向經濟部提出展延申請，經濟部已發函「不同意展延」，未來可能依行政契約，朝解約方向辦理。離岸風電的「爛攤子」，再添一樁。

海峽一期離岸風電延宕，並不是孤例。去年就有媒體報導，政府離岸風電第二階段遴選的西部海域10個風場，到2023年為止，只有「允能二期」達標，其餘9個全部進度落後。其中大彰化東南、西南風場，達成率是80%；彰芳一期和二期達成率是7成。而此次爆出進度嚴重落後、恐遭解約的海峽一期，當時達成率只有2成。

離岸風電的進度延宕，還不止於此。達德的允能風場是最早通過經濟部審查、建置的風場之一，原本依照行政契約，應該在2021年完成80個水下基礎、2022年全部併網，但工程也是一再延宕，一直到今年才全部完工，期間還爆出達德違規轉移經營權、經濟部卻未依法罰款的弊端。

對於離岸風電進度延宕，政府和業者統一的對外說法，都是「新冠疫情」和「俄烏戰爭」影響，換句話說，就是因為外部因素，非政策之過。然而事實真的是如此嗎？當初蔡政府為了推動離岸風電，大開各種方便之門，又弄出所謂「國產化」策略，結果卻是弊案頻傳，而且進度還嚴重落後。到底是當初遊戲規則制定有問題？還是在審查過程中沒有嚴格把關？又或者是賴政府和蔡政府對風電態度不同調？更甚至是其中有官商勾結的人謀不臧情事？都是必須一一釐清的。

經濟發函給海峽一期業者「不同意展延」，要求其必須在3月13日前提出符合規定的產業關聯方案與具體進度，否則就將依行政契約「朝解約方向處理」，看起來是賴政府「不想接蔡政府的爛攤子」，但實際上這未必是最好的做法，甚至可能只是讓違約的業者解套，從而全身而退而已。

事實上，依照經濟部與能源署簽訂的行政契約，如果未能如期履約者，經濟部可以扣減保證金；如果還是不能履約，甚至可以對業者完工後的購電採取「迴避成本」而非「躉購電價」。既然有這些武器可用，經濟部為何不用？

經濟部長郭智輝為台電鉅額虧損哭窮，說藍白刪了要補助台電虧損的1000億元，未來可能只有漲電價一途。但光是允能風場經濟部「該罰而未罰」的金額，估算就上看400億元，如果加上其他延宕的風場罰款，就算無法完全弭平台電虧損，也不無小補。蔡政府的爛攤子，不是賴政府接不接的問題，而是怎麼處理，才是對全民最有利的做法。