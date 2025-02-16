【重磅快評】每辦燈會必塞爆 極端觀光的灰犀牛效應

台灣燈會在桃園舉行，因人潮爆滿與交通大亂，引發民眾抱怨。記者張裕珍／攝影 2025年台灣燈會昨天在桃園迎來第一個周末假日，單日湧進257.6萬人次，機捷全日疏運近26萬人次，比跨年加上五月天演唱會的人潮還多，民眾自嘲「是來看紅綠燈、不是看花燈」。台灣地窄人稠，大型活動常瞬間湧入爆量人群，每辦燈會必塞爆，「極端觀光潮」已成常態，處理不慎將是一場災難。

「燈會之亂」讓各縣市又愛又恨，人太少被酸宣傳不利、人太多又擔心塞爆，既甜蜜又痛苦。細數近5年主辦台灣燈會的城市，觀光人潮都是以千萬計算，2020年台中市鼠年燈會1182萬人次、2021年新竹市牛年燈會因疫情停辦、2022年高雄市虎年燈會1155萬人次、2023年台北市兔年燈會1235萬人次、2024年台南市龍年燈會1520萬7539，人潮幾乎每年俱增。去年燈會1500萬人次創高點，超過台南總人口數的8倍，「極端觀光」如同「極端氣候」，瞬間負荷量，對現代城市是一大考驗。

相較於沒有捷運的台南市，桃園集高鐵、台鐵、機捷、國道等大眾交通工具於一身，理當更有輸運的優勢，但桃園燈會展區鄰近機捷站，加上機場國門、上下班國人，南來北往導致機捷運量瞬間癱瘓，許多人昨晚被塞住至少超過1小時，遙望不到回家的路，許多人攜家帶眷出遊更是折磨。桃園塞爆將比其他縣市的燈會問題更嚴重，因為機場輸運失能不只是一市之事，更可能影響到國內外旅客，旅客若因此要求誤點賠償，一不小心就可能鬧成國際事件。

可以預期的大型活動不應放任成「灰犀牛效應」，導致成「發生機率大、顯而易見卻被視而不見，危機爆發後應對時間短，最終造成重大危機的事件」，早知如此還讓災難發生，後知後覺的執政者終將引發民怨反噬。台灣燈會是年度國家盛事，中央和地方應該攜手合作，不是事發後才雙手一攤或即刻救援，否則最後只會剩下兩招：「補破網」和「踢皮球」，最倒楣的還是人民。

「極端氣候」難以預期，「極端觀光」不該束手無策。交通部老早就預告每年舉辦台灣燈會的縣市，2026年嘉義縣、2027年苗栗縣，承辦縣市責無旁貸，不論道路闢建、場館規畫、聯外接駁等作業都應超前部署，重點是寧可高估、切勿輕敵，「孫子兵法」有云：「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。

交通打結除了塞爆問題，還可能發生意外事件。機捷昨晚即多次險象環生，現場人群多次擁擠成像一團團打結的毛線球，再美的花燈都比不上生命可貴，香港蘭桂坊、南韓梨泰院過去曾發生驚人的踩踏事故，至今叫人餘悸猶存。桃園燈會尚未落幕，考驗才剛開始，民眾參加大型活動不該變成一場「魷魚遊戲」，賭贏了美麗、賭輸了悲劇。