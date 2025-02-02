【重磅快評】海纜遭破壞台灣應對最軟弱

野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，我國安單位懷疑是圖中的喀麥隆籍貨輪造成。海巡署／提供 現代國際商務及交流相當依賴海底光纜，因為肩負訊號傳輸重任，有「資通生命線」之稱。地球上北歐波羅地海、台灣海峽北端是兩個布建光纜最重要的海域，也是遭到損壞最頻繁的海域，就在這幾天都發生海纜損毀事件，不同的是挪威相關當局口徑一致，迅速扣押涉嫌肇事掛挪威旗俄羅斯船員操控的商船；台灣查緝掛喀麥隆旗中國權宜船順興39號，駛近簡單巡察、未扣押即放行，兩國處理肇事船的態度相差很大。

挪威海警扣押肇事嫌疑船，是應該國海事當局請求，海事當局監控到嫌疑船在事故地點不尋常的逗留，隨即發現海纜受損。台灣發現海纜受損不知道那個單位主責，海巡署雖到場處理，但稱當時海象太差，所以未登船，也未扣押，隨即放行該船；看來像主管機關的數位發展部則說，斷纜是因海纜自然劣化，不是大陸船拖錨扯壞，絲毫無意究責順興39輪。

交通部航港局的反應更是讓人不解，航港局認為順興輪只是途經海纜受損地點，並沒有要進港，所以沒提出入港申請，也就沒有報關，所以海警、海巡沒有強制作為。數位部的反應更讓人傻眼，該部說立刻調用備援系統，所以海纜事故並不影響通訊，言下之意「沒事就好，不要大驚小怪」；難道斥鉅資建置的資通備援系統是應付大陸船拖錨破壞？

更可笑的是相關海事單位都不承認看到順興39輪的航跡，直到英國金融時報刊出順興輪根本是繞在海纜位置上下左右打轉，這樣的航跡顯示非把海纜搞斷的企圖。前一年台馬海纜遭到12次毀損，都在差不多位置；每次損壞相關單位都聲稱會趕緊維修，表示要加建備援海纜，如此密集的補強、加大備援量，海纜仍是老舊、劣化嗎？

當然海事、海警單位碰到海纜遭毀損也不是全無求償紀錄，但只有極少數報案、求償，原因在海事、海警的求償動作前提需確證是「蓄意」，少數掛外國旗的權宜船會被認為蓄意破壞海纜，但大陸船幾乎完全豁免是蓄意破壞海纜，大陸船是不是有這塊免死金牌，海事單位應該很清楚。