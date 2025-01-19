【重磅快評】林俊憲示範 福爾摩沙有什麼仇恨放不下

賴清德總統15日與立法院長韓國瑜「喝咖啡」，針對朝野紛爭，賴總統說，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去」。中央社 賴清德總統日前和立法院長韓國瑜喝和解咖啡時公開宣示，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去」，網友剛沉醉在賴要當全民總統的幻想中，一轉眼，民進黨賴系立委林俊憲就在台南推動大罷免，逆向詮釋「在福爾摩沙，有什麼仇恨放不下、有什麼不快過不去」。

台南完全應驗「莫非定律」，賴清德愈叮嚀的事就愈常發生。賴清德曾重話抨擊，「民進黨公職『卡稱（台語：屁股）』有幾隻毛，台南市民都知道，哪有什麼條件說黑金？」結果適得其反，「反黑金、反貪瀆」就爆發88槍、光電弊案、議長賄選、台鹽前董事長陳啓昱貪瀆等爭議，連廢土集團都來台南分一杯羹。賴清德日前才在民進黨中常會對大罷免「踩煞車」、在總統府呼籲朝野和解，林俊憲仍執意在台南發動大罷免，激化朝野對立，把賴總統的話當耳邊風。

2月1日本屆立委上任滿1周年，可能成為大罷免潮的濫觴。立院民進黨團總召柯建銘拋出「雙罷」，揚言罷免韓國瑜和41位國民黨區域立委；林俊憲也響應表示，公民團體若完成二階段連署，民進黨就要全體介入。

不過，台南根本沒有一席國民黨區域立委，林俊憲的罷免顯然別有用心。國民黨立委謝龍介質疑，大多數民眾厭惡大罷免，因此民進黨公布要罷免，卻又假裝踩剎車，「臭鹹魚假冒生魚片」。民進黨台南立委陳亭妃說，過去台灣幾場罷免活動都是由公民團體所發起，政黨只是輔助的角色，從來都不是主角，不管最後有沒有成功罷免，都是民主的一環，尊重民意是她對罷免一貫的態度。

朝野高度關注，民意是否支持大罷免潮？南投縣草屯鎮長補選昨天落幕，這場補選原本熱度不高，卻被綠營操作成大罷免前哨戰，民進黨立委沈伯洋、王義川、政務委員陳時中站台時接連拋出大罷免話題，自誇「要讓台灣撥亂反正」；藍綠都曾拿下草屯鎮長，結果民進黨這次補選不僅大敗，得票率還跌至谷底，國民黨當選人簡賜勝得票率64.8％、民進黨候選人蔡銘軒35.2％，草屯鎮長補選雖是一場小選舉，卻是「最新民意」的展現，懸殊的差距，讓民進黨再度踢到鐵板。

綠營對於大罷免顯然不同調，總統一邊喝咖啡、綠委一邊放冷箭。林俊憲和陳亭妃都有意競逐台南市長，在民主大旗下暗藏心機，罷免可能成為個人操作選情的工具。

賴總統雖宣稱「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，林俊憲卻鼓吹大罷免，激化社會仇恨值；在賴清德的福爾摩沙「放下仇恨」藍圖中，似乎缺少台南這塊深綠拼圖。