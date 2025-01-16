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【重磅快評】印度與中國大陸共享資源會是好算盤

聯合報／ 主筆室
中國大陸終於啟動雅魯藏布江下游水利開發計畫，引發印度當局關注。圖為中共在西藏自治區興建的水壩。新華社
中國大陸終於啟動雅魯藏布江下游水利開發計畫，引發印度當局關注。圖為中共在西藏自治區興建的水壩。新華社

中方終於啟動雅魯藏布江下游水利開發計畫。這計畫蘊藏的水力資源是長江三峽大壩至少三倍的規模，蹉跎了至少半世紀，因為位於藏南的雅魯藏布下游有主權爭議，至少1962年中印戰爭後下游河段死寂，中方雖有的是水工專家，但那河段連調查、踏勘都沒做，遑論開發！

發源於喜馬拉雅山北麓的雅魯藏布江平均高度約4000公尺，自發源地一直到下游巴昔卡的幹流超過2000公里，估計水力資源達8000萬千瓦，但坡降的落差並不大，在貫穿青藏高原後神奇的大「U」轉彎，向南橫切喜馬拉雅山脈，雅魯藏布江下游段約50公里長，坡降竟高達2000公尺，鬼斧神工的下游段，竟蓄積7000萬千瓦驚人的水力資源，放著寶山不開發，實在因中印邊界的紛爭更棘手。

雅魯藏布江是中國大陸第五大河，其它更有經濟效益的形容包括：海拔最高、坡降最劇烈、流域面積寬廣的大河；關注雅魯藏布不能只看幹流，還得計入一百多條支流，尤其支流水電站密佈，多到數不清楚，尤其支流的水電站都是隨坡降的階梯式水利設施，推崇雅魯藏布江是世界頂級水利設施應非溢美，這些形容是尚未計入水力資源最豐沛的下游河段。

中方終於決定啟動雅魯藏布江下游的水力資源不外兩個原因，一是中印的主權糾紛迎來緩解，另因上、中游的水利建設已將雅魯大江的水力資源多數鎖在中國大陸境內，即便印度搶築大壩攔下水資源，但可著力之處已有限，因而放手仿照湄公河模式，邀集途經中南半島的幾個國家共管、共同開發。

相較雅魯藏布江巨量、大流域的水力共享，台灣也有金廈、福州馬祖等微量級的與中方共享資源，主要是共飲福建水，金門部分自有水資源多是雨水及地面水，花崗岩地質儲水能力不佳，幾年前即與福建水政部門簽約買水，如今運作以見成效；馬祖更是缺水，甚至海水混淡水才能應付。

台灣與大陸共享資源著墨於四通：通航、通水、通氣、通電，目前以通水做得較有規模，通電部分大陸拉根海纜就解決了，但目前並不積極，因為金門、馬祖的發電都有餘裕，只是不能奢求是綠電等再生能源；中方倒是積極，福建端的硬體建設都完成的差不多了。

印度 喜馬拉雅山 戰爭 水電 青藏高原

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