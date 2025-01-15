【重磅快評】百年未有大變局：美國人在小紅書

為了TikTok在美國可能被禁，一大堆美國的TikTok博主瘋湧進小紅書，還自稱是TikTok難民，蔚為奇觀。這讓曾想要封禁小紅書的民進黨估計都犯嘀咕了，美國人都上了小紅書，台灣還禁什麼叭噗？

微博上出現了一個哏，令人反思。它說：百年未有之大變局，韓國人在上海、美國人在小紅書、中國人在緬甸。這其中，除了韓國人最近扎堆到上海是為了去玩之外，後兩者都是受害者。

中國人在緬甸是指近日大陸藝人王星遭電詐集團以「到泰國拍攝工作」為由誘騙到緬甸電詐園區，最後雖被救出來，但仍反映了還有更多人在電詐園區裡逃不出生天。

而美國人到小紅書，卻是一個更為諷刺的歷史現象。現在小紅書上都是美國人，譬如有一位博主說：「我從TikTok來到這兒，我想說，謝謝這裡的每個人，你們都對我如此友善熱情，我和許多美國人都為此感到感激。」他表示，他一句中文都不懂，但他將會試著學中文。

有人雖並不自稱難民，像一位德州的女博主就說她是自TikTok「移居」（transplant）到小紅書，但絕大多數的博主都說自己是refugee。對這個世界的絕大多數人而言，從他們出生開始，難民都來自第三世界，不是非洲、拉美難民、高棉、越南難民，就是中東難民。而難民通常所躲避的，都是所謂的暴政。

在第二次世界大戰後，美國就以世界頭號大國的姿態，成為這個地球的主宰者，美國是一切事物的圭臬與準據，它得天獨厚地擁有地理、歷史與經濟、人文的優勢條件，人民也因此過著靜好無憂的歲月。

而曾幾何時，這個世界竟出現了「美國難民」，他們雖不是身體遭遇匱乏或受到壓迫，必須肉體上離開美國，但他們卻是網路難民，他們絕大多數在心靈上首次受到了創傷，因為他們所享有的一個真實無邊界、沒有拘束的訊息供輸與傳遞、可以自主衡量事實真相，可以在此互愛互助的社區，事實上就是他們曾經擁有的一個「真實的美國」，可能被永遠地封禁。

當然，如果一旦TikTok真的封禁了，還將有數以百萬計靠它維生的網紅、短視頻主的經濟將馬上面臨斷炊，直接形成生存的威脅。

美國國會是以「國家安全」為由通過了要它非賣即禁的法案。但一個非常簡單的道理就可以破解這個藉口的荒謬，就如TikTok上的一位女博主說的，如果它真的涉及國家安全，為什麼美國的總統拜登、副總統哈里斯，以及新當選的正副總統、川普與范斯，都開設了TikTok帳號？

真正造成這一波小紅書難民潮的，其實是最高法院大法院們的態度。當TikTok以法案違反了美國憲法第一修正案所保障的言論自由權利提出上訴後，大法官們在辯論庭上卻提出中國的母公司可能在背後收集所有美國人的資訊的質問，表現出對國會制定法案時所炮製的邏輯的積極認可。

看到大法官態度的芸芸眾博主們，這時才像槁木死灰般地決心搬到一個美國可能更為否定的星球「小紅書」。

如果TikTok收集資訊的邏輯成立，那麼拼多多出海的Temu、以及在全球形成風潮的快時尚平台希音Shein無疑可以收集到更為完善的資訊，包括美國人的身高、體重、偏好以及購買的一切生活細瑣物品所反映的傾向，但美國國會卻置若罔聞、毫不為意。

現在，當美國人到了小紅書後，一個意想不到的、美國國會也不願看到的景象發生了，中國網民與美國網民在小紅書上交匯了，他們重新打量並審視了彼此，然後發生新一波的撞擊與互動，美國一般民眾將更加了解中國，中國民眾也更能理解美國的現狀，美國主流媒體所建構的信息差、甚至是仇恨，將被更徹底地被打破。

而這可能反而是一個值得慶賀的意外後果，當美國與中國的一般百姓更加了解彼此，政客所要製造的地緣緊張，或軍工複合體想要藉此收割的利益，將因為美中民眾這一毫無阻滯的交流而打破，從而避免了一場災難性的戰爭。

然而，這一切都不會改變，當TikTok被禁之日，就是美國言論自由之殤以及美國人由此而受難、成為真實難民的事實！