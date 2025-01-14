【即時短評】罷免藍綠撕裂未癒 四接再逼基隆人選邊站

四接環評在即，支持聲音突然浮上檯面，除了工商界，協和電廠所在的中山區里長中的反對意見被「完全噤聲」，環團直言，台電回饋金及缺電陰影已成了影響里長的胡蘿蔔和棍子，非真正民意，基隆歷經市長罷免案，四接案又要分裂基隆人。地方無奈，被迫選邊站。

協和電廠所在的中山區有24位里長，過去反對、贊成改建四接的聲音都有，不過昨天反對的一方多已噤聲，沒有里長願公開表達反對的聲音，一名不願具名的里長說，「天然氣不像以前燃重油會汙染，沒有理由不支持，安不安全就不是里長有辦法管的」。

但看看台電協和電廠在四接環評前，十五日要開「廿四位里長站出來記者會」，台電在幕後安排，毫不避諱，當天台電派專車上午八時就約在協和電廠前集合，再一起出發。還在給里長的通知單，設定里長要喊的口號，「支持協和油改氣，還給在地好空氣」、「有電才有好生活，環評一定要通過」。守護外木山行動小組質疑，台電用這種錯誤、不完整的資訊，誤導里長們支持四接，形同「綁架」。

中山區各里平常辦很多活動多靠台電回饋金補助，未來的申請要給多少也掌握在台電手裡，大武崙工業區廠商也都受經濟部管控，「如果沒有這些胡蘿蔔和棍子，里長和工商團體會一樣站出來支持嗎？」地方環團「永續海洋外木山工作室」執行長張哲源提出質疑。

中山區地方人士爆說，台電近來走訪地方人士很勤快，一一溝通，甚至地方活動餐會上也會有「台電桌」。張哲源還發現，經濟部還拜訪很多工商團體，張表示，「沒有人敢站出來反對，不代表都接受，只是受限於自我侷限的思考或利益罷了，不是地方真正的聲音。」

四接環評能不能過關，台電和經濟部應該以是否合乎環評條件的專業、進出港口的安全、生態的影響、國安的疑慮等，提出讓人信服的理由，而非以片斷的資訊，「製造」地方、產業支持的聲音，就是施力想「帶風向」，其實地方也很無奈，地方不要變一言堂，有里長甚至無奈到不敢接電話。

地方感嘆，罷免才撕裂里長、市民，硬要投票選要不要罷免市長，如今又被迫再分兩邊，支持或反對四接。

四接建不建，攸關基隆未來的城市發展和未來子孫的安危，不是單單回饋金當甜頭、缺電為恐嚇就想蒙混過關，

基隆人半年多來，彌漫罷免的政治對立，藍綠撕裂的傷口都還未癒合，四接又逼里長、市民選邊站，基隆人真是情何以堪！