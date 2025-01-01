【重磅快評】賴清德邀韓國瑜喝咖啡 要當令狐沖或岳不群？

賴清德總統（左一）出席中華民國114年元旦總統府升旗典禮，與立法院長韓國瑜（右一）握手致意。台北市攝影記者聯誼會／提供 新年元旦起手式，賴清德總統打算邀請立法院長韓國瑜來總統府喝咖啡，一起聊聊國家大事；韓國瑜則回敬，感謝總統的咖啡邀請，重要的是能建立互信、促進朝野和諧。賴清德和韓國瑜都曾自比令狐沖，同場交鋒讓總統府宛如「華山論劍」，政治爾虞我詐，賴清德突襲這一招，不知像令狐沖或岳不群？

岳不群和令狐沖是金庸筆下的武林高手，格調大不同，師徒最後也反目成仇。令狐冲豪放不羈、重情重義，成名絕招是「獨孤九劍」，即使後來成為恆山派掌門，卻看淡功名權位；岳不群外號「君子劍」，實際卻心胸狹隘、舉止偽善，他不擇手段強求「辟邪劍譜」並自宮，覬覦「五嶽派」掌門之位，最後身敗名裂。

賴清德和韓國瑜都是金庸迷，外界也曾以岳不群或令狐沖為類比。2020年總統大選前，兩人還曾隔空較勁「誰是令狐沖」？當時賴清德卸任行政院長、韓國瑜仍是高雄市長，兩人口中的令狐沖看似豪放不羈，心中卻都劍指總統大位。賴清德當時接受網路測驗「最像金庸小說哪個角色」，結果賴最像令狐沖；他還表示，有機會可跟韓國瑜聊武俠小說。韓國瑜當時回嗆，不覺得賴清德的酒量比他好，也不覺得個性比他豁達，賴若想選總統，就告訴台灣人民，會給大家過什麼樣的日子。

時過境遷，賴清德和韓國瑜如今角色大不同，隔空對奕的功力也更上一層樓。面對朝野衝突，媒體詢問是否可能喝「大和解咖啡」？賴清德主動出招表示，總統重要的工作之一是團結朝野、化解分歧，例如這次他邀請韓國瑜代表國家訪美，參加美國總統當選人川普的就職典禮，就是其中一種；他也打算在韓率領朝野代表啟程之際，邀請來總統府喝咖啡、一起聊聊國家大事。

賴清德邀請喝咖啡，地點挑在總統府，雖然朝野代表彷彿六大門派現身光明頂，但身為東道主的賴總統占盡主場優勢，掌控流程節奏，進退都由總統府主導；再說，賴清德不是專程邀請韓國瑜，而是在朝野代表團訪美送行之際順道邀約，韓國瑜不得不赴約。這場大張旗鼓的朝野喝咖啡，根本不可能談什麼國政大事，註定只能拱手作揖、表面和諧。

更弔詭的是，賴清德既然要談朝野和解，卻刻意跳過國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲等兩大在野黨領袖，難免讓人感覺見縫插針。國民黨團副書記長王鴻薇質疑，如果賴總統真有心化解朝野對立，應該拜會或邀請在野黨主席共商國事，民進黨立院黨團總召柯建銘日前才說要罷免韓國瑜，賴總統現在就要跟韓國瑜喝咖啡，難道是在唱雙簧？

歷史留名的「大和解咖啡」曾發生於1995年，當時民進黨主席施明德提出在野大聯合，以促成政治和解，他主張由民進黨與新黨合作籌組「大聯合政府」，聯手挑戰國民黨。沒想到30年後主客易位，換成賴總統邀請韓國瑜喝咖啡，用意卻比較像裂解在野黨、而非朝野和解。

元旦旭日東升，卻狼煙四伏。賴清德出招「喝咖啡」、韓國瑜回防「重互信」，一個坐擁主場優勢、一個轉攻其罩門，政治高手過招看似雲淡風清，攻守之間卻暗藏棉裡針。