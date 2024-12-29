【重磅快評】輿論審判柯文哲 謝長廷信賴北檢或鏡檢？

北檢對柯案4人提抗告成功發回，台北地院29日下午重開羈押庭，民眾黨主席柯文哲抵達北院。記者胡經周／攝影 民眾黨主席柯文哲遭起訴求刑28.5年，總統府資政謝長廷昨在臉書發文表示，就法律犯罪要件而言，收賄證據確實薄弱一點，製造輿論審判變成法庭鬥爭的重要一環，司法公信力低落，也是社會亂源之一。不過，謝長廷的真心話只說一半，到底誰是「輿論公審」的幕後黑手，謝長廷會信賴北檢或鏡檢？

柯文哲視為「人生導師」的謝長廷曾歷經線民案，他比任何人都清楚司法鷹犬的厲害。資政是國之大老，謝長廷所謂「證據薄弱」、「輿論審判」、「社會亂源」的指控何其之重，北檢若不出面否認或澄清，恐坐實「司法錦衣衛」之疑。

北檢積極偵辦京華城、政治獻金案，將涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪的柯文哲求處重刑。北檢一起訴，綠營立刻快馬追殺，立法院民進黨團總召柯建銘說，若貪汙犯未繳回貪汙所得就不可能假釋，所以會關到底；柯文哲未來可能還有好幾個28.5年或無期徒刑，但最終合併執行最多關30年，28.5年已代表有給一點打折、禮遇。

司法​是維護社會正義的最後一道防線，但民眾黨眼中的「政治迫害」，在民進黨口中竟成「司法打折」，同樣的柯文哲案情，不同政治光譜的綠白解讀如此極端，把司法各打50大板，難怪「司法不公」成為另類的朝野共識。

謝長廷試圖扮演「公道伯」，他昨在臉書貼文指出，任何人把柯文哲的起訴文件讀了後，一定對政商的複雜關係印象深刻而心生反感，但就法律犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人4個月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

謝也直指，最近法務單位公布資料，最近10年貪汙犯罪起訴定罪率有7成，即使如此，3件有1件無罪，公信力也值得檢討。在台灣有時被起訴並不是因為有罪、而是因為輿論認為有罪，所以製造「輿論審判」變成法庭鬥爭的重要一環，幾乎所有被告都會喊寃，社會半信半疑，結果是假寃的占便宜，真寃的倒霉；司法公信力低落，也是社會亂源之一。

謝長廷雖點出現象、卻沒指出元凶，公道伯僅僅點到為止，不敢說出背後「佛地魔」的名字。柯案審理過程中，是誰「每周一爆」，違反偵查不公開原則，企圖引導辦案風向？北檢雖然貌似中立，鏡檢卻不斷放話，社會分不清孰真孰假，親綠政論節目和網軍側翼再跟著萬箭穿心、亂棍追打，一條龍式辦案模式，擺明是先劃靶、再射箭，到底是誰在背後縱容政媒沆瀣一氣？

賴清德總統曾呼籲前總統蔡英文「要求她的網軍停止攻擊我」，間接證明網軍宛如總統御林軍；NCC前委員林麗雲、王維菁公開信曾直指，「政媒共生集團」已是台灣民主的重大威脅，媒體成為政治部門的輿論宣傳工具。民進黨當年高喊「黨政軍退出媒體」，如今「媒體就是政治」，輿論被人為操作方向，司法跟著風向跑，黨同伐異，親綠媒體不是「姓黨」、就是「信賴」。

從謝長廷邏輯來看，貪汙犯罪起訴定罪率不高，北檢即使證據薄弱仍要對柯文哲求處重刑，正是因為被「輿論公審」牽著鼻子走，政局將動盪不安，不論最終誰得利，不受社會信賴的司法也將遍體鱗傷。