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【即時短評】6萬9934同意罷免票 謝國樑不能鬆懈的壓力

聯合報／ 本報記者游明煌王慧瑛邱瑞杰
謝國樑宣布要再拚連任，6萬9934張同意罷免票，是他不敢鬆懈的民意壓力，他放下身段，彎下腰，要更廣納民意。記者游明煌／攝影
謝國樑宣布要再拚連任，6萬9934張同意罷免票，是他不敢鬆懈的民意壓力，他放下身段，彎下腰，要更廣納民意。記者游明煌／攝影

各縣市長施政將屆滿2周年，比起別人的任期過半，謝國樑的2周年百感交集，他10月間挺過罷免烽火，比其他百里侯多一次民意考驗。謝揮別罷免陰霾力拚連任，未來2年成績單是重中之重，強勁對手、綠營議長童子瑋步步進逼，6萬9934張同意罷免票，更是謝國樑不敢鬆懈的民意壓力。

謝2004年以29歲年紀成為全台最年輕立委，連任3屆立委後，一度暫離政壇，從政治人轉戰影視圈、媒體圈，多了商業歷練，成為不太典型的政治人物。

謝以「小愛爸爸」形象重返政壇，2022年市長選舉在基隆7個區全勝，讓藍營士氣大振，終結民進黨林右昌8年執政，卻經歷罷免險阻，政治生命絕處逢生。

罷免案後，謝國樑復原得不錯，更加彎下腰傾聽年輕人聲音，也將微調小內閣布局，未來2年成績單相當關鍵，謝有時間壓力，勢必不敢大意、輕敵。

一名藍營要角觀察，罷免這一役對謝國樑是考驗也是重生，任內多經歷一場民意洗禮，雖然有受傷、有壓力，但危機是轉機也是養分，在罷免風暴中，看到施政缺失及溝通不足，對謝拚連任不見得失分，黨內也沒有人急著挑戰的雜音，看好謝尋求2026市長連任應不至於出現太大變數。

罷免案一度讓謝國樑遍體鱗傷，謝和市政團隊逐漸穩住腳步及節奏，日前與罷免案領銜人戴璟安面對面交流市政，努力要展現親民、樂於傾聽的全民市長形象，談起政敵林右昌，謝也說「心存感恩」，謝收拾罷免戰場，要端出更有感的政績，贏回市民好感度。

謝國樑與立委林沛祥結成政壇「好兄弟」般的麻吉交情，在每周的市政會議都有林的位置，對中央展現更積極爭取預算建設及建立橋梁態度，也更廣納民意和年輕人意見，對所提建議案件二周內納入市政會議討論。他也走進廟宇，罷免後更要再開市政說明會，深入各區里聽取基層的聲音，尋求連任的拚勁出來了。

謝國樑也展現對家人柔情的一面，他坦言，「對我太太覺得很抱歉，罷免過程中她的壓力很大，我很心疼。」謝國樑在這次罷免過程中，他花時間去照顧太太的心情，因為這次和2022年市長選舉比較來，是另一次規模的提升，但對小愛而言則是還好，他感謝過程中，台灣社會是很明理的，一些政策的攻防和家人是分開的，沒有受到波及。

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謝國樑罷免重生彎下腰 吸收更多政治養分拚連任

基隆市長謝國樑是三功集團謝姓家族第三代，從立法院走進基隆市政府，曾被民進黨形容是「公子哥」，從民代到首長，調整步伐逐漸走進民意，以暖心市長「小愛爸爸」形象執政。在聯合報施政2周年系列專訪中，有藍營人士觀察，謝國樑經罷免這一役考驗，多了一場民意洗禮，雖然有受傷、有壓力，但他化危機為轉機，吸取更多政治養分，成為他決定拚連任的關鍵因素。

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