【重磅快評】最好盟友先受羞辱 綠營恨不成美國51州？

美國總統當選人川普還沒重回白宮，美國的盟友已經開始面臨霸凌和羞辱；而且，最親密的盟友最先受到最惡劣的霸凌與羞辱。

川普上月底宣布將對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，嚇得加拿大總理杜魯道急赴川普的海湖莊園求見。事後，川普說與杜魯道舉行了「極富成效的會晤」，杜魯道也說與川普進行了「非常棒的會談」。

事實證明，海湖莊園三小時的晚宴，不但溝通無效，對加拿大來說，甚至是一場極為羞辱難堪的會談。

杜魯道最近就藉著出席商會活動，揚言加拿大準備採取關稅報復，並舉2018年以報復性關稅回擊川普的成功例子，說明美國人已開始認識到對加拿大產品徵收關稅，會讓美國人的生活變得更貴。

不料加拿大和杜魯道馬上遭到更大的霸凌與羞辱：川普發文回應說：「我前幾天有幸與偉大的加拿大州州長杜魯道共進晚餐；我期待很快就能再度與州長見面，繼續就關稅和貿易議題進行深度會談，結果肯定會是皆大歡喜！」

事實上，這已經是川普第3次諷刺加拿大為美國的一州。原來川普在海湖莊園晚餐時就說，如果加拿大不喜歡被課徵25%關稅，可以成為美國第51州。

後來，川普接受國家廣播公司(NBC)採訪，談到加拿大和墨西哥時又說，「為什麼我們要補貼這些國家？如果要我們補貼他們，那就讓他們成為一個州。」

加拿大安大略省長福特(Doug Ford)對於川普把加拿大和墨西哥相提並論，感到非常不滿，認為川普是在侮辱。但是，川普把加拿大說成美國第51州，加拿大官方的反應，卻是唾面自乾。

陪同杜魯道參加海湖莊園晚宴的加拿大公共安全部長勒布朗(Dominic Leblanc)輕描淡寫表示，川普的談話，「絕對不是嚴肅的評論」，川普只是在開玩笑。

不過，相同的貶抑，一次可稱玩笑，二次已成羞辱，三次就是霸凌了。加拿大左傾或右傾的媒體都發出了不滿的聲音。

THE GLOBE AND MAIL的評論指出，從海湖莊園晚宴到川普發文嘲諷，川普對杜魯道的做法，證明是正確的羞辱策略。杜魯道赴海湖莊園取悅君主；但川普的霸凌是公開、隨意且無止盡的，最糟糕的是，他不太可能讓加拿大免於將臨的災難。

NATIONAL POST也有評論指出，普亭曾向學生開玩笑說「俄羅斯的邊界沒有盡頭」，現在沒人認為那是玩笑；川普一再提到加拿大是美國第51州時，聲音中也同樣充滿了冷酷和威脅。加拿大有一個破壞國家認同和公民團結的「後國家」領導人，難怪川普不把加拿大看作一個真正的國家。

不過，杜魯道至少還揚言關稅報復反擊川普，賴政府的反應就更令人洩氣了。

川普也公開罵台灣是晶片小偷，要求台灣交保護費，賴政府完全不敢有一句反駁，反而積極要把台商和台積電送去美國；而且急著開出天價軍購清單，甚至近乎急求中共「聯合利劍-2024C」配合演給川普看。

尤其當川普說著「加拿大州」時，可能也是民進黨最難過的時候。陳水扁憾恨當不成美國軍政府委託在台灣治理的行政長官；現在連當美國第51州，台灣都搶輸加拿大！

加拿大最新民調顯示，82%的加拿大人反對成為美國第51州，13%贊成。加拿大媒體慨嘆，那13%是對國家狀況的悲哀控訴；台灣的綠媒則刻意凸顯並喜孜孜宣告：13%加拿大人認為「這不是個壞主意」。