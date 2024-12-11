【重磅快評】雙城開小門 清德宗的兩岸獨狼路線

陸委會11日舉行記者會，副主委梁文傑表示政府願意釋出最大的善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇。記者曾學仁／攝影 「這是最好的時代，也是最壞的時代；這是智慧的時代，也是愚蠢的時代。」經典名著「雙城記」的開場白，巧妙成為今年雙城論壇的旁白，賴政府為雙城論壇開小門，有條件開放兩岸殘存的溝通平台，再放話把責任丟給台北市長蔣萬安；中央一手拿玫瑰開放客人來訪、另一手拿荊棘恫嚇可能下逐客令，貌似智慧又愚蠢，表達善意卻互不信賴。

雙城論壇預計下周二登場，陸委會雖宣布通過，卻附上但書，埋下伏筆。陸委會副主委梁文傑表示，為了營造兩岸關係的和諧氣氛，政府願意釋出「最大善意」，先同意上海訪團來台參加雙城論壇，讓北市府能繼續安排相關工作。他也補充說，陸委會也和北市府溝通確認，如果這段期間中共對台施壓惡化，北市會配合中央政府決定，隨時延後活動。

陸委會下午宣布有條件開放前，行政院長卓榮泰已先提前打預防針，呼籲北京當局即刻停止非理性行為，蔣市府應借鏡馬辦活動所帶來的風波，是好是壞？賴政府對雙城論壇「有條件開綠燈」，也警告蔣市府後果自負，既扮白臉、也當黑臉，不禁令人臆測，民進黨究竟是表達善意、還是故意刺激北京？

賴總統選前想邀中共領導人習近平共進晚餐、當選後限縮兩岸交流，賴政府兩岸政策忽鬆忽緊、忽明忽暗，兩岸路徑愈來愈窄化，對比北京對外「戰狼外交」，賴清德兩岸「獨狼路線」，讓人莫衷一是。

1990年代，李登輝引用康熙御賜雍正的「戒急用忍」，成為兩岸政策最高指導原則，甚至不惜對台塑在中國大陸大規模投資的「海滄計畫」下達三大通牒，台塑最後被迫宣布放棄對陸投資；相較之下，民進黨前主席許信良當時提出「大膽西進」、民進黨中央辯論後提出「強本西進」，對比國民黨的戒急用忍，在野的民進黨主張較為開放。

2000年扁政府上路後，適逢全球不景氣，產業界要求鬆綁兩岸政策，陳水扁將戒急用忍國策改為「積極開放、有效管理」，開放為主、管理為輔；隨著兩岸關係對立，2006年陳水扁把「積極開放、有效管理」翻轉為「積極管理、有效開放」，對陸投資設下政治柵欄，管理重於開放。

為了修正馬政府的親中政策，重返執政的蔡政府表面聲稱「維持現狀」，實際遍布「抗中保台」大纛；民進黨鷹派當道，賴總統此次出訪期間，國安高層不斷恫嚇大陸軍演「聯合利劍C」風向，被質疑是狼來了，國台辦今天駁斥是「沒根據的猜測」。台中市長盧秀燕特別喊話，希望兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸和諧與和平，而非流於意氣之爭。

民進黨對雙城論壇開小門，看似遮檔蔣萬安鎂光燈、卻也卡住兩岸交流平台。美國候任總統川普上台後，世界將進入新秩序，信賴政權的抗中保台DNA，「抗中」優於「保台」，民進黨側翼看到中國就狂吠，雙城論壇已被塗抹成箭靶，暗箭四伏，下周註定在眾聲喧嘩中登場。