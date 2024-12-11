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【重磅快評】賴政府捏造「聯合利劍C」阻交流，被美日拆台

聯合報／ 主筆室
中共今年10月發動「聯合利劍—2024B」圍台軍演，賴清德總統（前右）視察部隊備戰情況。圖／聯合報系資料照片
中共今年10月發動「聯合利劍—2024B」圍台軍演，賴清德總統（前右）視察部隊備戰情況。圖／聯合報系資料照片

雙城論壇差點因中共軍演叫停，暫時「有條件通過」，若「中共對台施壓惡化」就延後舉辦。諷刺的是，全球只有台灣替解放軍大外宣軍演，規模升高到「自九六台海危機以來最大規模」、「前所未見形成兩道牆，將台海內水化」。怎料，國安團隊的劇本今早被美日分別打臉，要拆雙城論壇的台也師出無名。

賴清德出訪前，國安團隊陸續透過路透社等外媒發中共軍演通告，不斷哄抬機艦規模。今早路透社發自華府的美軍說法，稱中國在東海南海的海軍部署有增加，但「與過去其他大型演習一致」，也不認為是針對賴總統出訪。

日本防衛省統合幕僚監部發布10日大陸軍機動態，只有一架無人機通過與那國島、台灣之間。日本防衛省12月以來，公布在台日間出沒的解放軍機艦，總計十架次，對比我軍方所稱「數量驚人」，差距高達九倍以上，也很驚人。國防部宣稱共軍集結西太平洋、圍台軍演劍指美國，但美國防長正在橫須賀訪問，集字未提軍演一字。

賴清德國安團隊燒腦寫出解放軍史上最大軍演，腳本以第一、二島鏈為舞台，聲稱共軍已為此演習準備幾十天。但美日韓對中共世紀野心無動於衷，難道拜登提前棄台了嗎？說好的「台灣有事，日本有事」呢？

從11月28日至今，所有外電關於解放軍軍演消息，只有國防部一面之詞。共軍確實在11月28日及12月8日分別發布民航限航告示，顯示有軍演或課目演練。但我國防部據此從十一月底為共軍發布即將聯合利劍C軍演，未免演大大，說謊都不怕露馬腳。事實上這段期間民航民船自由航行無阻。政府要據此阻撓雙城論壇，這不就是自導自演？

10月下旬起，亞洲各國靜觀美選結果，並尋求外交避險，日韓重啟與中國對話，兩岸政府也開放交流。馬龍一行人來台掀起高潮，怎料引起獨派焦慮。側翼到處洗版醜化馬龍。藉大陸網民謔馬龍「走入盤絲洞」作文章，指控交流有損尊嚴。接著又將陸生祝福「中國台北隊」得到世界冠軍，指控訪團有統戰任務，矮化我方國格。

綠營要求禁止兩岸交流，抵制中共統戰。主辦的馬英九、參與接待的中山女校長和台大社科院學生會長，甚至介紹赴陸旅遊的網紅，都被點名貼標中共同路人，為匪滲透。綠營並非維護國格，而是恐懼兩岸交流重新串連民族文化情感，堆積出善意，沖蝕疫情以來藉中斷交流形塑的「台獨法西斯」。

民進黨執政作踐國安團隊，隱匿或捏造解放軍動態欺騙人民，獲取政治紅利無往不利。總統大選時，將大陸發射衛星謊報發射飛彈，敲響「國家級空襲警報」，為賴清德催票。這回，當川普和習近平煲電話，台灣還想佔解放軍便宜玩起「狼來了」，編造「第一、二島鏈演習」，阻撓兩岸交流。結果被民主同盟拆台，正好證明究竟是誰唯恐天下不亂。

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