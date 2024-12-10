【重磅快評】「貪、鬥、騙」 賴政府執政元年代表字

2024年度代表字票選出爐，「貪」字獲得最高票，由奧運體操銅牌得主唐嘉鴻（左二）、書法比賽優選同學楊書璿（右二）等人共同見證。記者杜建重／攝影 是巧合、也是宿命，今天適逢美麗島45周年，聯合報公布「台灣2024代表字大選」的票選前三名：貪、鬥、騙，也成為賴政府執政元年的代表字。

「台灣2024代表字大選」票選結果今天出爐，57個候選字，「貪」以8736票獨占鼇頭，成為2024年度代表字。第二名是拿到8326票的「鬥」，第三名是獲得5102票的「騙」。諷刺又寫實，政客帶頭貪心、好鬥，如果貪不夠、鬥不過，就用詐騙，這三個年度代表字表達人民的心聲，也改寫台灣最美麗的風景。

「貪」字的推薦人是台灣大總經理林之晨。他表示， 選擇七原罪之一的「貪」，是對當今社會的批判，也是對人性的反思；台語俗諺「貪字，貧字殼」，個人過度貪婪，最終只會造成自己與社會的總體淨損失。推薦「鬥」字的雲品國際董事長盛治仁說，國際選舉大年有73國在選舉，又有俄烏、以哈戰爭，兩岸關係和國內政黨競爭亦未見和緩，充滿「鬥」的氛圍。推薦「騙」字的樂齡網總經理張慶光指出，詐騙集團猖獗，連政治都可能是詐騙集團，台灣人現在的生活已難擺脫「騙」字。

賴清德總統上任後高舉肅貪大旗，但民進黨貪汙弊案層出不窮，台南市經發局前局長陳凱凌被爆光電弊案、海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內捲入收賄醜聞、台南市正副議長邱莉莉和林志展涉嫌賄選、台鹽前董事長陳啓昱掏空公司資產等弊案罄竹難書，一切都是源於貪念。蔡政府任內爆發執政黨立委捲入SOGO弊案，前總統蔡英文曾引述黃埔精神：「升官發財請走別路」，民進黨人果真聽進耳裡，結果陸續走上歪哥路。

少數執政的賴政府更把鬥字發揚光大，基隆市長謝國樑被發動罷免、民眾黨主席柯文哲被羈押，藍白雖是立法院多數聯盟，但民進黨不甘示弱，國會朝野惡鬥不休，鬥不過就號召青鳥、訴諸釋憲，由憲法法庭宣判違憲、暫時處分，立法院今天審查司法院大法官人事同意權，綠色大法官戴了「有色眼鏡」，充滿爭議的司法院副院長候選人姚立明舌戰立委，當家鬧事，一鬥方休。

伴隨貪念、好鬥，就是詐騙縱橫。內湖母女因被投資詐騙1200萬走上末路、金融犯罪首席調查師陳梅慧離奇死亡，兩個新聞成為成為全國關注焦點，詐騙導致家破人亡，令人更加深惡痛絕。詐騙的不幸個案，只是冰山一角，每一個台灣人從自己到親友都有被詐騙的經驗，蔡政府和賴政府都把打詐掛嘴邊，動用無數國家預算、人力、修法，詐騙卻無所不在。根據「165全民防騙網」最新統計，全民10月詐騙損失超過120億元、11月更高達126億多元，比10月再增幅5％，詐騙已成民怨之首，但政府總是束手無策，甚至帶頭欺騙，讓人民沉醉在股票高漲的金錢遊戲中。

從蔡政府到賴政府，民進黨執政後選出9個年度代表字幾乎都是負面表列，依序是2016年「苦」、2017年「茫 」、2018年「翻」、2019年「亂」、2020年「疫」、2021年「宅」、2022年「漲」、2023年「缺」、2024年「貪」，負面字眼成為年度代表字，人民苦、社會亂、政客貪，已成近年的縮影。

「清廉、勤政、愛鄉土」曾是民進黨創黨精神，在美麗島45周年的這一天卻換成「貪、鬥、騙」代表字，全民的不幸，是執政者的恥辱，「肅貪、戒鬥、打詐」是政府當務之急，賴總統要洗刷負面汙名，就從今天開始。