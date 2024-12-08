【重磅快評】尹錫悅為戒嚴道歉 民進黨還想賴皮嗎？

南韓3日深夜宣布戒嚴，民進黨立院黨團在Threads發文，暗示贊同。圖／取材自立委羅智強臉書 惹出6小時戒嚴之亂後，南韓總統尹錫悅昨天終於出面道歉；民進黨第一時間「挺戒嚴」、第一時間「刪戒嚴」，被韓網論壇譏諷「噁心的蟾蜍」。立院民進黨團「戒嚴文」宛如「羅生門」，至今不說明、不認錯、不負責，民進黨「打著民主反民主」，以為賴皮天下無難事？

12月10日是國際人權日，總統府昨天發表「千字文」新聞稿，特別提及賴清德總統對戒嚴的談話。賴總統表示，台灣人權立國，民主台灣要繼續向前行，絕對不會走回頭路，台灣歷經38年戒嚴統治，社會、經濟、法制、人權都受到極大傷害，直到真正邁向民主，歷史真相才慢慢揭開；面對過去不義的歷史，政府要以謙卑的態度面對，才能展開有意義對話、重建社會信任。

賴總統雖宣稱「不走回頭路」、「謙卑面對真相」，民進黨卻用行動唱反調。尹錫悅宣布戒嚴後，民進黨團立即全球獨家在Threads發文附和：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」。

尹錫悅發動戒嚴「冤有頭、債有主」，他已坦承錯誤，政治生命付出慘痛代價；反觀民進黨「貼文秒刪文」引發軒然大波，至今卻找不到主謀。台灣是否遭逢世界級暗黑勢力侵蝕，目前還不得而知，但民進黨鬧出世界級笑話，卻是不爭的事實，網友紛紛扮柯南揪真相，有人質疑是特定立委、助理，名嘴黃揚明則爆料，發文者是一位「輩分很高」、黨團不能處理的助理，眾說紛紜。

民進黨貼文為真、刪文為實，不認錯也是事實，放任各界抓戰犯，與賴總統所謂的「謙卑面對真相」，恰好背道而馳。民進黨籍客委會前主委楊長鎮語重心長表示，民進黨團要認知此錯非等閒，要真誠、徹底、完整道歉，不要第二句話，只要一點點、一絲絲和國民黨比爛的動念，民進黨就會真的爛下去。

已故的民進黨前主席施明德3年前出版「施明德的政治遺囑」時直言，當年美麗島對抗「民主五大害」：黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會、御用司法，40多年來，只剩下「御用司法」依然生龍活虎。但施明德沒料到的是，他當年對抗蔣家政權，在他過世後，民進黨政權居然讓「戒嚴之害」變相復活，他若地下有知，必然徒呼負負。

後天適逢美麗島事件45周年，民進黨最神聖的紀念日，這是一道傷痕、也是一頁歷史，這是一個反思的日子、也是一個懺悔的日子。民進黨自稱民主立黨、賴總統自詡人權立國，更應該坦然面對錯誤，不走回頭路，才能向前行。