【重磅快評】基辛格被退休 英特爾也將成時代的眼淚

英特爾2日宣布執行長基辛格退休，震撼業界。基辛格四年前被請回來，就是要拯救英特爾，不料復興大業未成，還「被退休」。不僅他個人黯然離場，也象徵往昔半導體產業的一代霸主，恐將成為時代的眼淚。

外電報導，基辛格在上周的一次董事會後離職。在會議上，董事們認為基辛格扭轉英特爾局面的耗資龐大，且雄心壯志的計畫並未奏效，改革進展不夠快，於是董事會給了基辛格退休或被開除的選項。結果大家都知道了，基辛格選擇退休下台。

在科技業，四年不算短。基辛格2020年重返英特爾，上任之初雄心勃勃，宣布多項措施，英特爾大股東給了他時間，卻見不到振衰起蔽，因此失去耐心。基辛格掌舵的這四年裡，英特爾股價跌掉61%，而在宣布他退休的這天，股價一度大漲3%。反映市場對此消息以利多看待，基辛格應該十分感慨。

過去20多年來，英特爾是資料中心CPU市場上無可爭議的領導者。英特爾的Xeon處理器驅動絕大多數的伺服器，而勁敵超微的處理器約在7、8前市占率還僅個位數。近幾年，英特爾被超微追上，最貴的機器如今都使用超微的EPYC處理器，從財報上即反映出來。超微資料中心部門第3季營收35.49億美元，而英特爾數據中心與AI業務部門（DCAI）營收33億美元，這是超微20年來首度在數據中心業務上超越英特爾。

在銷售端也明顯看出英特爾的式微。根據亞馬遜最新銷售統計，桌上型電腦CPU前十名由超微全面霸榜，英特爾只排到第11名。

成立56年的英特爾曾經獨領風騷，不可一世，獨霸電腦CPU市場。但是英特爾因「贏家詛咒」，沒有抓住時代脈動，以為緊抱優勢產品就可穩坐江山。手機時代來臨，手機CPU由高通及聯發科搶占優先地位，等到英特爾回過神來，為時已晚，市場拱手讓人。

三年前基辛格力圖振作，重新宣布進軍過去根本看不上眼的晶圓代工業務，目標是在2030年超越三星，並成為市場第二。但英特爾IDM（垂直整合製造）文化根深蒂固，過去晶圓製造只需接自家的訂單就足以吃飽喝足，當訂單好景不再，製造部門連帶大虧，此時反過來想要進入代工市場已太遲，既沒有服務文化，客戶也不放心把設計交給英特爾，英特爾想要複製台積電的模式宣告失敗。

尤其是此一錯誤策略，形同要從台積電的手中奪回晶圓代工業務，甚至因此跟台積電搞壞關係。事實上，以前英特爾只要自行設計，再把代工業務交給台積電即可，英特爾卻回過頭來跟台積電搶晶圓代工生意，甚至還直接挑明地說台灣是危險的地方，「你不會想把所有雞蛋放在同一個籃子裡」，搞到後來即使交給台積電代工的晶圓也拿不到折扣，侵蝕了英特爾的利潤。

基辛格被當成大石頭搬開後，他先前堅決反對分拆英特爾，接下來英特爾應會重新考量分拆業務。只是分拆是否救得了英特爾，恐怕不是那麼樂觀。

英特爾一步錯、步步錯，成了企業失敗的負面教材，印證產品周期輪動快速的科技業永遠要有憂患意識，今日遙遙領先，不代表就可高枕無憂。看看有56年歷史的英特爾如今的局面，值得台灣企業引以為鑑。