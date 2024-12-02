【重磅快評】打賴拱盧 朱立倫想當造王者或攝政王？

國民黨主席朱立倫（中）日前參加台中市黨慶活動，但市長盧秀燕未到場，外界議論「盧朱王不見王」。記者陳秋雲／攝影 國民黨130周年黨慶，國民黨主席朱立倫跑遍全台，既祝賀黨慶、也可為連任暖身。朱立倫昨在台中高高捧起台中市長盧秀燕，除了呼籲黨內挺燕，還期盼國民黨重返執政。橫在朱立倫眼前有兩個角色：一是「造王者」助燕子高飛、二是「攝政王」行伊霍之事，朱想造王或稱王，牽動朝野戰局。

國民黨昨天在台中舉辦黨慶活動，朱立倫高分貝稱讚「我們的燕子，是最棒的市長」，盧的表現受到國人最高肯定，「我們不但要支持盧市長，而且要把這一股效應帶動到各縣市，讓大家都看到國民黨執政的成果，未來我們才能夠重返執政」；朱立倫也將矛頭對準賴清德總統，表示如果民進黨再來搞「惡罷」，國民黨絕不怯戰，一定全力迎戰。

朱立倫還特別舉國民黨前主席吳伯雄為例，強調「伯公」無私無我為黨奉獻、成功不必在我，團結一致才能重返執政。朱立倫「成功不必在我」談話，格外發人深省；黨內解讀是向盧秀燕釋出善意，甚至是挺盧選總統，但地方派系人士也質疑，這只是朱來到台中的禮貌性發言，究竟是真心話或場面話，還有待觀察。

朱立倫雖然說得慷慨激昂，但他口中的女主角卻未現身，盧秀燕昨因感冒身體微恙，由副市長鄭照新代為出席，受到各界關注，綠營也乘機見縫插針，調侃朱、盧王不見王，缺席者到底是真病或心病？

朱立倫在2022年地方選舉成功扮演造王者角色，成功造就多位國民黨地方諸侯，也讓自己的政治地位水漲船高，但2024總統大選，藍、白在野陣營充斥各種算計陰謀，不以大局為重的結果就是被民進黨個個破局，最後成就賴清德總統少數執政、為所欲為。從2022到2024，朱立倫造王「造一半」，也成為連任黨魁的阻力。

歷代江山易主，常見權臣攝政廢立皇帝，古稱「行伊霍之事」，一為商相伊尹、一為漢將霍光，伊尹、霍光都是朝中權臣，兩人廢帝掌權被稱為「伊霍之事」；滿清攝政王多爾袞權力之大，足以權傾朝野，連皇帝也不敢造次。在權臣面前，皇帝只是虛有其名，下一任國民黨主席和總統候選人若非同一人，當黨魁權勢凌駕總統，國民黨攝政王「行伊霍之事」的質疑將此起彼落。