【重磅快評】不當阿扁2.0 賴清德重啟ROC保護傘

賴清德總統首度出訪,台灣時間1日前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館獻花。特派記者周佑政/檀香山攝影 賴清德出訪過境夏威夷,參訪「亞利桑納號戰艦」的致敬花圈署名「President Lai Ching-te, Republic of China(Taiwan)」,意即「中華民國(台灣)賴清德總統」;有別於前總統蔡英文首度出訪時標榜「台灣總統」,參訪巴拿馬運河時親筆署名「TSAI, ING-WEN President of Taiwan(ROC)」。「台灣總統」退回刮號內,賴清德顯然別有心思。

賴總統「繁榮南島、智慧永續」出訪首航過境美國夏威夷,他參訪亞利桑納號戰艦,同時前往紀念館默哀、致敬花圈與獻花。值得注意的是,賴清德花圈的署名為「In Honor of The Fallen Heroes. President Lai Ching-te, Republic of China(Taiwan)」。從字面來看,「中華民國(台灣)總統」取代「台獨金孫」,標榜中華民國、刮號加註台灣,賴總統再度展現「務實台獨工作者」本質。

2005年,前總統陳水扁執政期間,當時總統府、外交部、行政院新聞局等公部門官方網站率先採用「中華民國(台灣)」,「中華民國」是法定正式國號,「台灣」則以括弧凸顯,特別是在護照上加註「TAIWAN」,凸顯台灣對外的主權地位,扁政府以中華民國為盾、台灣為矛,衝撞美中台關係,引發議論。2008年馬英九政府上台後,雖陸續去除各級政府官網的「台灣」中文加註,但仍保留「Taiwan」的英語字樣,對外宣稱中華民國代表台灣。

2016年政黨輪替,蔡英文首度以總統身分出訪當時友邦巴拿馬,並分別過境美國本土邁阿密、洛杉磯。在巴拿馬運河拓寬啟用典禮,眼見運河上許多貨櫃標誌「中國海運」、「CHINA SHIPPING」,蔡英文參訪巴拿馬運河後,刻意在留言簿署名「President of Taiwan(ROC)」,留下「台灣總統」的歷史紀錄。

2016年的蔡政府對內完全執政、台美關係「堅若磐石」,2024年的賴政府卻是少數執政、華府也存在「疑賴論」,雖然都是民進黨執政,但賴、蔡今非昔比,賴清德顯然不是「小英2.0」,卻被質疑是否「阿扁2.0」?

川普政府即將強勢回歸,時值美國政權交接之際,賴清德總統出訪牽動美中台敏感關係,北京強烈反彈台獨、派出共機擾台,但拜登政府仍宣布3.85億美元對台軍售、重申美國「一中政策」沒有改變;賴政府回歸「中華民國(台灣)」底線,重啟中華民國保護傘,既取得軍售案、也「擦邊球」過境美國。

陳水扁雖曾被美方形容為「Trouble Maker(麻煩製造者)」,但他曾兩度過境美國本土,並在紐約過夜並公開活動;賴總統此次僅過境夏威夷、關島,千萬別再吹噓是重大突破。台美保持友善距離,華府也不無觀察賴出訪的意味。

賴總統上任後,對內論述從「新兩國論」到「祖國論」,激化兩岸關係;為了降低疑慮,賴政府重新擁抱中華民國路線,對外論述不惜髮夾彎重提「中華民國(台灣)」,從蔡英文的「台灣總統」退回阿扁的「中華民國(台灣)」,賴總統顯然想用「中華民國」招牌,洗白各界對於台獨的質疑,特別是爭取美方的信賴。

美中台各取所需,三方仍克制未逾越紅線,避免成為麻煩製造者,否則當「川普2.0」遇上「阿扁2.0」,印太地區麻煩就大了。